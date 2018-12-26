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НАТО и США размещают у границ России высокоточное оружие - главком ВМФ России

26 декабря 2018, 08:24  •  277 • Политика
США наращивают стратегические вооружения у российских границ, заявил главком ВМФ адмирал Владимир Королев. По его словам, также увеличено количество мероприятий по боевой подготовке.
Он подчеркнул, что в последнее время США, а также государства - члены Североатлантического альянса значительно увеличили количество мероприятий оперативной и боевой подготовки вблизи границ РФ.
Было зафиксировано, помимо прочего, развертывание в прилегающих к территории России акваториях американских морских систем ПРО, а также "стратегических неядерных систем высокоточного оружия и объектов военной инфраструктуры". То есть, вне всякого сомнения Штаты, наращивают стратегическое вооружение рядом с Россией.
"На сегодняшний день военно-морское присутствие осуществляют около ста боевых кораблей ВМФ различных классов, - говорит Королев. - Хочу напомнить, что численность сил Военно-морского флота позволит исключить угрозы с моря".
Главком ВМФ также рассказал, что основу группировок морских стратегических сил составят ракетные подводные лодки нового поколения, а основу группировок кораблей в океанской зоне - фрегаты и большие десантные корабли, передает издание "Красная звезда".

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