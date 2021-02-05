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НАТО и Россия оказались на грани конфликта в Черном море

05 февраля 2021, 14:25  •  280 • Политика
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Войны удастся избежать, пока обе стороны придерживаются норм международного права
Военное присутствие сил НАТО у границ России на Западе любят объяснять "мерами поддержания мира и стабильности". При этом эксперты разного уровня призывают Москву более жестко реагировать на действия НАТО, в частности, на присутствие кораблей альянса в Черном море. Это опасно, так как может спровоцировать серьезный конфликт.
По мнению директора Центра анализа мировой торговли оружием Игоря Коротченко, присутствие натовских военных в Черном море может кому-то не нравиться, но с точки зрения международного права все законно.
"Например, находящиеся в данный момент в акватории корабли (эсминцы УРО "Дональд Кук" и "Портер") не превышают по суммарному тоннажу параметры, установленные в Конвенции Монтре 1936 года",
– пояснил Коротченко. Поэтому агрессивная реакция со стороны России будет в данном случае "нецелесообразной", настаивает он.
В то же время, если появится реальная угроза безопасности, России есть чем ответить и защититься: в регионе приведены в готовность современные береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", зенитные ракетные системы, силы морской авиации.
"В руководстве Североатлантического альянса хорошо понимают, что в случае малейшей угрозы военной безопасности России корабли НАТО будут уничтожены в считанные минуты",
– уверен Коротченко.
Ранее экс-начальник штаба Черноморского флота ВМФ РФ, вице-адмирал Петр Святашов заявил, что американцев, которые "слишком по-хозяйски" ведут себя в Черном море, пора проучить. Коротченко с таким подходом не согласен. Он призвал выдержать проверку терпения и предпочесть войне пусть и худой, но мир, передает телеканал "360".
Ранее российское командование устроило показательные маневры в Черном море, когда в акватории появились американские эсминцы.

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