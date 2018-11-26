НАТО и ЕС требуют от России «немедленно деэскалировать ситуацию» в Азовском море

НАТО призвало к деэскалации в Азовском море. Евросоюз просит о «максимальной сдержанности».

Представитель НАТО Оана Лунгеску объявила, что военный блок следит за ситуацией в Азовском море и Керченском проливе. Альянс призвал к «деэскалации» после задержания трёх украинских военных судов, нарушивших границы России. В свою очередь Евросоюз просит проявить «максимальную сдержанность».

В НАТО сообщили, что находятся в контакте с властями Украины. Представитель Альянса потребовала от России дать военным судам Украины доступ к портам в Азовском море.

С аналогичным заявлениями выступила внешнеполитическая служба ЕС. В распространённом Брюсселем сообщении говорится, что в ЕС надеются на то, что Россия обеспечит украинским военным кораблям беспрепятственный доступ к портам в Азовском море, а также будет действовать «максимально сдержанно» и немедленно «деэскалирует ситуацию»