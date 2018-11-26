|
НАТО и ЕС требуют от России «немедленно деэскалировать ситуацию» в Азовском море
26 ноября 2018, 03:24 • 119 • Политика
НАТО призвало к деэскалации в Азовском море. Евросоюз просит о «максимальной сдержанности».
Представитель НАТО Оана Лунгеску объявила, что военный блок следит за ситуацией в Азовском море и Керченском проливе. Альянс призвал к «деэскалации» после задержания трёх украинских военных судов, нарушивших границы России. В свою очередь Евросоюз просит проявить «максимальную сдержанность».
В НАТО сообщили, что находятся в контакте с властями Украины. Представитель Альянса потребовала от России дать военным судам Украины доступ к портам в Азовском море.
С аналогичным заявлениями выступила внешнеполитическая служба ЕС. В распространённом Брюсселем сообщении говорится, что в ЕС надеются на то, что Россия обеспечит украинским военным кораблям беспрепятственный доступ к портам в Азовском море, а также будет действовать «максимально сдержанно» и немедленно «деэскалирует ситуацию»
Подпишитесь на нас
119
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
22 ноября 2018, 18:09
|
20 ноября 2018, 16:54
|
19 ноября 2018, 15:24
|
24 ноября 2018, 04:09
|
25 ноября 2018, 14:24
|
20 ноября 2018, 14:09
|
23 ноября 2018, 03:39