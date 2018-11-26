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НАТО и ЕС требуют от России «немедленно деэскалировать ситуацию» в Азовском море

26 ноября 2018, 03:24  •  119 • Политика
НАТО призвало к деэскалации в Азовском море. Евросоюз просит о «максимальной сдержанности».
Представитель НАТО Оана Лунгеску объявила, что военный блок следит за ситуацией в Азовском море и Керченском проливе. Альянс призвал к «деэскалации» после задержания трёх украинских военных судов, нарушивших границы России. В свою очередь Евросоюз просит проявить «максимальную сдержанность».
В НАТО сообщили, что находятся в контакте с властями Украины. Представитель Альянса потребовала от России дать военным судам Украины доступ к портам в Азовском море.
С аналогичным заявлениями выступила внешнеполитическая служба ЕС. В распространённом Брюсселем сообщении говорится, что в ЕС надеются на то, что Россия обеспечит украинским военным кораблям беспрепятственный доступ к портам в Азовском море, а также будет действовать «максимально сдержанно» и немедленно «деэскалирует ситуацию»
«Мы призываем РФ обеспечить беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море в соответствии с международным правом», - приводит слова Лунгеску «РИА Новости».
«Мы ожидаем, что Россия восстановит свободу прохода по Керченскому проливу, и призываем всех действовать максимально сдержанно, чтобы немедленно деэскалировать ситуацию», - приводит ТАСС заявление внешнеполитического ведомства ЕС.

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