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НАТО грозит потеря мощного союзника из-за действий США - военный аналитик

19 декабря 2020, 15:05  •  137 • Политика
НАТО может потерять мощного союзника. Выход Турции из военного блока из-за разногласий с США - это очень даже реальная перспектива, считает военный аналитик Алекс Гатопулос.
Санкции США против оборонной промышленности Турции указывают, что трещина в дипломатических отношениях НАТО увеличивается, грозя перерасти в настоящий раскол. Такое мнение высказал военный аналитик Алекс Гатопулос в материале издания издания Ahval.
Речь идёт о санкциях, которые Вашингтон ввёл против Анкары за покупку российских систем ПВО С-400 вместо показавших свою неэффективность американских Patriot. В Госдепе заявляют, что санкции якобы направлены против России - и вообще они для "коррекции курса" и не должны оказать влияния на отношения США и Турции.
Однако всем очевидно, что на деле всё совсем не так. Поэтому Алекс Гатопулос считает, что выход Турции из НАТО из-за разногласий с США - это очень даже реальная перспектива.
"Турция вступила в НАТО в 1952 году, и по мере того как угроза масштабного российского вторжения на Запад отступает, Турция всё больше обращается к своим собственным стратегическим потребностям и заботам", - цитирует "ПолитРоссия" слова эксперта.
Напомним, что ранее США уговорами, угрозами и шантажом пытались отговорить Турцию от покупки С-400 у России. Однако Анкара проявила невероятную стойкость и наперекор Вашингтону купила российские вооружения, вызвав ярость американцев.
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