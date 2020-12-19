НАТО грозит потеря мощного союзника из-за действий США - военный аналитик

Санкции США против оборонной промышленности Турции указывают, что трещина в дипломатических отношениях НАТО увеличивается, грозя перерасти в настоящий раскол. Такое мнение высказал военный аналитик Алекс Гатопулос в материале издания издания Ahval.

Речь идёт о санкциях, которые Вашингтон ввёл против Анкары за покупку российских систем ПВО С-400 вместо показавших свою неэффективность американских Patriot. В Госдепе заявляют, что санкции якобы направлены против России - и вообще они для "коррекции курса" и не должны оказать влияния на отношения США и Турции.

Однако всем очевидно, что на деле всё совсем не так. Поэтому Алекс Гатопулос считает, что выход Турции из НАТО из-за разногласий с США - это очень даже реальная перспектива.

"Турция вступила в НАТО в 1952 году, и по мере того как угроза масштабного российского вторжения на Запад отступает, Турция всё больше обращается к своим собственным стратегическим потребностям и заботам", - цитирует "ПолитРоссия" слова эксперта.

Напомним, что ранее США уговорами, угрозами и шантажом пытались отговорить Турцию от покупки С-400 у России. Однако Анкара проявила невероятную стойкость и наперекор Вашингтону купила российские вооружения, вызвав ярость американцев.