НАТО готово рискнуть здоровьем ради "российской угрозы"

Речь идёт об учениях Defender Europe 2020, которые должны были стать самыми масштабными за последние 25 лет. Первоначально учения планировалось провести в марте, однако их пришлось поставить на паузу из-за пандемии COVID-19. Теперь же руководство НАТО планирует возобновить их с 5 июня, но провести в усечённом варианте.

Россия предложила НАТО пойти на обоюдный отказ от учений, однако Альянс решил, что "российская угроза" важнее вопросов противовирусной безопасности. Военный блок заявил, что действия западных стран носят сугубо "оборонительный" характер, и предложил Москве обновить Венский документ, который обязывает подписантов уведомлять о своих учениях и предоставлять о них всю необходимую информацию. В России же считают, что этот шаг лишь укрепит уже существующий курс НАТО на милитаризацию Европы. Учений станет ещё больше, а их масштабы увеличатся.