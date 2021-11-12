НАТО готовится к вторжению на Украину?

Военный эксперт Виктор Баранец уверен в исходящей от Запада угрозы для Киева. И совместные военные учения в Черном море этому подтверждение.Маневры НАТО в этот раз сильно отличаются и по масштабам, и по геолокации. Если раньше США проводили учения под эгидой отработки взаимодействия с ВСУ, то сейчас таким образом показали готовность оказать Киеву помощь в случае военной эскалации в Донбассе.«Еще один важный момент ­– еще никогда в таких учениях не отрабатывался захват морским и воздушным десантом черноморского побережья. А тут 40 кораблей с авиацией будут якобы имитировать захват побережья Украины», – заявил Баранец.По его мнению, так Запад готовится освоить южные территории Незалежной. При этом минобороны РФ внимательно отслеживают всю активность в Черном море и в случае угрозы будут жестко реагировать.