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НАТО готовится к вторжению на Украину?
12 ноября 2021, 06:55 • 83 • Украина
Военный эксперт Виктор Баранец уверен в исходящей от Запада угрозы для Киева. И совместные военные учения в Черном море этому подтверждение.
Маневры НАТО в этот раз сильно отличаются и по масштабам, и по геолокации. Если раньше США проводили учения под эгидой отработки взаимодействия с ВСУ, то сейчас таким образом показали готовность оказать Киеву помощь в случае военной эскалации в Донбассе.
«Еще один важный момент – еще никогда в таких учениях не отрабатывался захват морским и воздушным десантом черноморского побережья. А тут 40 кораблей с авиацией будут якобы имитировать захват побережья Украины», – заявил Баранец.
По его мнению, так Запад готовится освоить южные территории Незалежной. При этом минобороны РФ внимательно отслеживают всю активность в Черном море и в случае угрозы будут жестко реагировать.
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