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НАТО готовится к войне с Россией, не нужно иллюзий - политолог о приближении к нашим границам
25 июня 2019, 17:54 • 136 • Политика
Политолог Кошкин подчеркнул, что Россия готова ответить на угрозу НАТО в Черном море. А наблюдатели не должны пребывать в иллюзиях. Альянс явно готовится к войне с Россией.
Эксперт Ассоциации военных политологов, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с "Народными новостями" прокомментировал участившиеся визиты наших так называемых партнеров к границам России в контексте прошедших учений в Балтийском море. Участие в них принимали страны - члены НАТО.
В маневрах BALTOPS были задействованы более 8,5 тысячи американских и европейских военных из 18 стран мира. И стоит добавить, практически в открытую говорилось, что отрабатываются действия против России - так сказать, на случай агрессии. Какой? На этот вопрос ответа не дают и не могут дать.
Андрей Кошкин отмечает, что Россия способна ответить на любые выпады в свой адрес. Ведь все военное строительство нашей страны и идет с учетом подобных угроз НАТО.
"У нас разворачиваются дополнительные соединения, перебрасывается новейшая техника. Так что наши военные всегда готовы к возможному удару, - сказал эксперт "Народным новостям". - Все контролируется и находится в режиме адекватных возможностей нейтрализации адекватной угрозы".
Кроме того, Кошкин добавил, НАТО в ходе своих учений преследует ясные цели. Они "сколачивают подразделения", которые затем могут быть использованы против нашей страны: "Воевать сейчас не будем, но готовимся к войне с Россией".
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