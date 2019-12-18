НАТО готовится к войне, но не в ближайшие 30 лет

Автор:

Курганов Дмитрий

Активность на «восточном фланге»

Во вторник, 17 декабря, начальник Генштаба вооружённых сил России Валерий Герасимов выступил на брифинге перед военными атташе иностранных государств. На мероприятии присутствовало около 150 представителей более чем 70 стран.

Герасимов заявил, что последние действия НАТО в непосредственной близости от границ с Россией говорят о том, что альянс готовится к крупномасштабному военному конфликту. На это указывает тот факт, что США продолжают развёртывать в Европе компоненты ПРО. Помимо этого, в странах Балтии и Польше, акваториях Чёрного и Балтийского морей усиливается военная активность, военные учения блока проводятся с возрастающей интенсивностью.

Начальник Генштаба вооружённых сил России Валерий Герасимов выступил на брифинге перед военными атташе иностранных государств. Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress

По словам представителя Минобороны, в соответствующих документах наша страна обозначена Брюсселем как противник, а в ходе декабрьского саммита было отмечено улучшение оперативности переброски сил альянса на «восточный фланг».

Герасимов обратил вниманиена то, что военные расходы НАТО за последние три года выросли на 130 миллиардов долларов, а в ближайшие пять лет этот показатель увеличится ещё на 400 миллиардов. Также начальник российского Генштаба упомянул решение натовского саммита, согласно которому космос объявлен пятой сферой ведения боевых действий. В этом новом статусе он присоединился к суше, воде, воздушному и киберпространству.

Пресловутая «российская угроза»

В то же время Герасимов выразил уверенность в том, что диалог с альянсом нужно продолжать, что позволит свести к минимуму риски возникновения военных инцидентов. Такая необходимость есть, несмотря на то, что Запад постоянно насаждает среди своих нынешних и потенциальных союзников тезис о «российской угрозе». Демонизация Москвы происходит на фоне любых стандартных мероприятий по обеспечению военной безопасности, проводимых в России. Построили мы новый корабль или запустили в небо истребитель — пропагандисты руками фейковых СМИ делают своё грязное дело.

Российские власти неоднократно обращали внимание мировой общественности, что все свои мероприятия в военной сфере наша страна проводит исключительно для защиты собственных границ и только на своей территории, в то время как США и их союзники по НАТО всё ближе подбираются к ней. Разумеется, никак иначе, кроме как потенциальную угрозу, Кремль воспринимать это не может.

Все свои мероприятия в военной сфере Россия проводит исключительно для защиты собственных границ и только на своей территории. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Несмотря на перечисленные выше действия НАТО, в Генштабе оценили вероятность крупномасштабной войны в период до 2050 года как низкую, хотя «отдельные страны» пытаются навязывать суверенным государствам свои принципы, нередко используя силовые методы. По словам Герасимова, это делает обстановку в мире более нестабильной, а изменения происходят всё чаще. Давление осуществляется на те страны, которые являются приверженцами независимой политики, среди них, безусловно, остаётся и Россия.

К слову, временную отметку на середине двадцать первого века поставил военный атташе из Норвегии, а не сам глава российского Генштаба. Герасимов также подчеркнул, что эту оценку способны изменить какие-то новые кризисы в отношениях тех или иных стран. «Оборонный потенциал России в настоящее время и в перспективе будет поддерживаться на уровне, позволяющем отразить агрессию против нашего государства любого масштаба, из любой среды», — цитирует генерала «Красная звезда».

Об Арктике и Сирии

Атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Фото: MOD Russia / Globallookpress

Атомный ракетный крейсер «Пётр Великий». Фото: MOD Russia / Globallookpress

Второй вопрос представителя Осло касался развития Военно-морского флота России. Герасимов рассказал, что наша страна наращивает темпы строительства кораблей и подводных лодок. Такие меры продиктованы необходимостью присутствия военно-морских сил в удалённых районах Мирового океана. По словам представителя Минобороны, в развитии российского флота основное внимание уделяется ракетным подводным лодкам стратегического назначения с современными баллистическими ракетами, ракетными комплексами высокоточного оружия «Калибр», «Циркон» и другим видам самого современного вооружения.

Атташе из Великобритании и Франции интересовал сирийский вопрос, в частности — к чему приведёт расширение зоны действия российской группировки в стране, и каким образом используется тот боевой опыт, который российские военные получили за прошедшее время. Герасимов отметил, что с точки зрения количественного состава военные базы в Хмеймиме и Тартусе не изменились, а конкретные локации, где проводятся те или иные действия, обусловлены помощью сирийской армии в борьбе с террористами. Среди основных задач военной полиции он назвал патрулирование в кантонах Кобани и Джазира, а также контроль за соблюдением режима прекращения огня по периметру зоны проведения Турцией операции «Источник мира».

Основная задача военной полиции в Сирии — контроль за соблюдением режима прекращения огня по периметру зоны проведения Турцией операции «Источник мира». Фото: Stringer / Globallookpress

Представители Швеции и Японии попросили рассказать о российских планах развития Северного флота и Арктики. Герасимов подчеркнул, что необходимости нахождения в акватории Северного морского пути военных кораблей других стран нет, поскольку Россия и сама способна обеспечить там безопасность судоходства. Начальник Генштаба отметил, что уникальная экосистема в этой части Арктики нуждается в особом отношении, и за её сохранение несёт ответственность именно наша страна. «Это исторически сложившаяся национальная транспортная коммуникация», — сказал он.

О военной доктрине

Японский атташе не унимался и с характерной восточной дотошностью стал расспрашивать о том, собирается ли Россия вносить изменения в свою Военную доктрину. На самом деле вопрос действительно актуальный, поскольку текущая редакция документа была утверждена президентом Путиным в декабре 2014 года. Согласно законодательству, хотя доктрина и разрабатывается вперёд на 20 лет, изменения в неё можно вносить раз в пятилетку. Первая из них уже подошла к концу.

Москва продолжит руководствоваться как необходимостью обеспечивать защиту национальных интересов страны, так и международным правом, сохраняя приверженность к разрешению конфликтов мирным путём. Фото: Игорь Иванко /АГН «Москва»

Герасимов лишь обозначил, что возможность внести при необходимости изменения в военную доктрину у России действительно имеется, но в любом случае Москва продолжит руководствоваться как необходимостью обеспечивать защиту национальных интересов страны, так и международным правом, сохраняя приверженность к разрешению конфликтов мирным путём. Завершая своё выступление, генерал подчеркнул, что Россия открыта «равноправному диалогу с зарубежными партнёрами по вопросам обеспечения военной безопасности».