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НАТО готовится к военному конфликту - это "единственное верное" мнение - Кремль
18 декабря 2019, 21:39 • 81 • Политика
В Кремле однозначно заявили: позиция главы Генштаба России о подготовке НАТО к большому военному конфликту - это "единственное верное" мнение.
В Кремле согласны с позицией главы Генштаба России Валерия Герасимова о подготовке НАТО крупномасштабного конфликта. Более того, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в данном случае сказанное Герасимовым - это "единственное верное" мнение.
Песков отметил, что экспансия военной инфраструктуры НАТО к границам России вызывает обеспокоенность. И в Кремле с готовностью прислушиваются к мнению профессионалов в вопросе угроз. Глава Генштаба - один из таких профессионалов, которому администрация доверяет.
"В данном случае речь идёт о мнении профессионала, которое основывается на анализе, который проводят наши военные в процессе мониторинга манёвров, проводимых НАТО".
В целом же движение НАТО к границам России - известный факт, на который Москва обращает внимание постоянно. В деталях о позиции Герасимова Царьград рассказывал в обзорном материале.
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