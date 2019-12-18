Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
У Третьей мировой будет новый плацдарм? "Войны будущего могут вестись во вс...
Пригласили на Курилы: Российские пограничники задержали пять японских кораблей
Голосовали за «слугу», а требуется диктатор!
Асад обойдется без русских и сам избавится от американцев
Главная / Политика

НАТО готовится к военному конфликту - это "единственное верное" мнение - Кремль

18 декабря 2019, 21:39  •  81 • Политика
В Кремле однозначно заявили: позиция главы Генштаба России о подготовке НАТО к большому военному конфликту - это "единственное верное" мнение.
В Кремле согласны с позицией главы Генштаба России Валерия Герасимова о подготовке НАТО крупномасштабного конфликта. Более того, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в данном случае сказанное Герасимовым - это "единственное верное" мнение.
Песков отметил, что экспансия военной инфраструктуры НАТО к границам России вызывает обеспокоенность. И в Кремле с готовностью прислушиваются к мнению профессионалов в вопросе угроз. Глава Генштаба - один из таких профессионалов, которому администрация доверяет.
"В данном случае речь идёт о мнении профессионала, которое основывается на анализе, который проводят наши военные в процессе мониторинга манёвров, проводимых НАТО".
В целом же движение НАТО к границам России - известный факт, на который Москва обращает внимание постоянно. В деталях о позиции Герасимова Царьград рассказывал в обзорном материале.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



81
Источник
Похожие новости
18 декабря 2019, 08:39
"У меня уже есть договоры": Фото с Путиным используют как агитацию на выборах в Хорватии
18 декабря 2019, 21:39
"Санкции из ада" - затупившийся инструмент": Американский бизнес выступил против "ударов" по России
18 декабря 2019, 18:24
"Вы не стесняйтесь. Я ваши имена озвучу": Соловьёв в прямом эфире доказал, что "русские своих не бросают"
18 декабря 2019, 21:39
В "Зоне 51" в США прячут НЛО, но не из космоса: Самолёт без крыльев попал на спутниковый снимок - Drive
18 декабря 2019, 21:39
НАТО готовится к военному конфликту - это "единственное верное" мнение - Кремль
18 декабря 2019, 03:24
Лавров: смена руководства ЕС дает возможность для "нового старта" в отношениях с РФ
Новости партнеров
 
Выбор дня
18 декабря 2019, 15:09
Секретная запись СБУ перед майданом. Яценюк Маккейну: Возможность ухода Крыма – ничто...
18 декабря 2019, 11:54
Газовая алчность Киева грозит новым Чернобылем
18 декабря 2019, 02:09
Страна обрекла себя на гибель: Зеленскому указали на безвыходные проблемы
18 декабря 2019, 02:09
Киев сливает Яценюка и Турчинова? Экс-премьера Украины и бывшего спикера Рады оставил...
18 декабря 2019, 08:39
"Как там с реакцией правозащитников и стран ЕС?": Захарова задала неудобные...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 декабря 2019, 10:54
«Не отменён, а поставлен на паузу»: участник эксперимента по пересадке головы Валерий Спиридонов — о судьбе проекта
15 декабря 2019, 12:24
Европа готовится объявить войну всему миру — и это хорошо для России
18 декабря 2019, 15:09
Секретная запись СБУ перед майданом. Яценюк Маккейну: Возможность ухода Крыма – ничто, по сравнению с нашей геополитической задачей
14 декабря 2019, 07:09
"Babushka жжот напоследок": В соцсетях отреагировали на слова Меркель о санкциях против России
17 декабря 2019, 09:54
Наступление на WADA и шансы на победу
17 декабря 2019, 19:24
СМИ: Яценюка и Турчинова лишили госохраны
15 декабря 2019, 12:24
"Без согласия России никто никого никуда не пошлёт": Пушков разбил фантазии главы МИД Украины о миротворцах ООН
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.