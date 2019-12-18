НАТО готовится к военному конфликту - это "единственное верное" мнение - Кремль

В Кремле согласны с позицией главы Генштаба России Валерия Герасимова о подготовке НАТО крупномасштабного конфликта. Более того, как отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в данном случае сказанное Герасимовым - это "единственное верное" мнение.

Песков отметил, что экспансия военной инфраструктуры НАТО к границам России вызывает обеспокоенность. И в Кремле с готовностью прислушиваются к мнению профессионалов в вопросе угроз. Глава Генштаба - один из таких профессионалов, которому администрация доверяет.

"В данном случае речь идёт о мнении профессионала, которое основывается на анализе, который проводят наши военные в процессе мониторинга манёвров, проводимых НАТО".

В целом же движение НАТО к границам России - известный факт, на который Москва обращает внимание постоянно. В деталях о позиции Герасимова Царьград рассказывал в обзорном материале.