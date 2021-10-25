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НАТО готовится к конфликту с Россией - СМИ

25 октября 2021, 13:00  •  102 • Политика
Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Впервые после окончания холодной войны Североатлантический альянс раскрыл информацию, как он намерен реагировать на возможные атаки со стороны России
Министры обороны НАТО утвердили новый план по обороне европейских и североатлантических союзных территорий. В нем западный альянс рассказал, как он будет реагировать на возможные атаки со стороны России, а также непрекращающиеся террористические угрозы.
Это первый всеобъемлющий план подобного рода с момента окончания холодной войны. В нем представлены сценарии не только "традиционных" военных атак, но и гибридных войн, кибер– и информационных атак, их возможные комбинации, а также сценарии одновременных атак в Балтийском и Черноморском регионах. Таким образом, как сообщают в Брюсселе, альянс реагирует на "изменившиеся с 2014 года условия безопасности".

Толчком к пересмотру НАТО вопросов защиты альянса послужила "аннексия" Крыма Российской Федерацией, пишет немецкая Süddeutsche Zeitung. Планирование обороны является также ответом на то, что Москва вооружается оружием средней дальности, способным нести ядерный заряд, и разрабатывает новые виды вооружений. Так, на прошедших недавно военных учениях вооруженные силы Российской Федерации испытывали боевых роботов, ведут работы по использованию искусственного интеллекта и модернизируют свои космические системы.  
Несколькими днями ранее глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что НАТО должен показать России свою готовность использовать вооруженные силы в ответ на угрозы альянсу.
"Никто не должен даже думать о том, чтобы атаковать страны – члены НАТО в странах Балтии или в акватории Черного моря", 
– добавила Крамп-Карренбауэр.
Ответ Министерства обороны Российской Федерации не заставил себя долго ждать. В субботу, 23 октября, глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр обязана знать, чем заканчивается стягивание сил к российским границам.
"На фоне призывов к военному сдерживанию России НАТО последовательно стягивает силы к нашим границам. Чем подобное уже заканчивалось для Германии и Европы, министр обороны ФРГ обязан хорошо знать. Более того, реализация натовского плана "сдерживания" в Афганистане закончилась катастрофой, с которой теперь разбирается весь мир", – добавил Шойгу, слова которого приводит ТАСС.

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