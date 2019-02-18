«НАТО готовится к борьбе за Арктику»: как Великобритания собирается расширить военное присутствие за полярным кругом

Великобритания намерена расширить военное присутствие в Арктическом регионе. Об этом заявил министр обороны Соединённого Королевства Гэвин Уильямсон. По словам политика, одна из целей Лондона — противодействие активности РФ за полярным кругом. Уильямсон пояснил, что усиление британского влияния на севере проходит в рамках недавно принятой десятилетней программы по освоению региона. Эксперты отмечают, что географию своих интересов Британия вынуждена расширять в том числе и на фоне грядущего брексита. Однако конкурировать с Россией за первенство в Арктике королевству будет крайне непросто, подчёркивают аналитики: в распоряжении Лондона нет ледоколов, а отставание от Москвы слишком велико.

Глава британского Министерства обороны Гэвин Уильямсон сообщил о планах Лондона нарастить военное присутствие в Арктике для противодействия России. Как сообщает The Daily Telegraph, об этом министр обороны заявил во время поездки в расположение морской пехоты ВС Великобритании на территории норвежской базы Бардуфосс.

Как пояснил Уильямсон, Соединённое Королевство приняло новую десятилетнюю программу, в рамках которой британские морпехи будут проходить обучение совместно с норвежскими коллегами. Это необходимо для формирования в регионе объединённой британо-норвежской бригады.

Также британский министр анонсировал появление в Арктике к 2020 году новых противолодочных самолётов Boeing P-8 Poseidon, которые будут отслеживать и сдерживать российский арктический подводный флот. Британские военные и их союзники будут «проявлять бдительность в отношении новых вызовов», добавил Уильямсон.

Как уточняет The Daily Telegraph, в следующем году девять новых самолётов Poseidon должны поступить в распоряжение военной базы Лоссимут в Шотландии.

Комментируя заявление британского министра обороны, посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов, отвечающий за международное арктическое сотрудничество, отметил, что стратегия Лондона в отношении региона создаёт напряжённость.

«Нас не может не беспокоить, когда неарктическая страна Великобритания в прошлом году приняла арктическую военную стратегию. Это шаг, который ведёт к эскалации военно-политической ситуации в Арктике, повышает напряжённость в регионе, где традиционно поддерживалась низкая военно-политическая напряжённость», — приводит РИА Новости слова российского дипломата.

Амбиции Лондона

Следует отметить, что расширение военного влияния в Арктике — только часть амбициозных планов Лондона. В частности, поездка главы британского Минобороны в Норвегию прошла на фоне скандала, спровоцированного словами министра о готовности направить военный корабль к берегам Китая.

Выступая в начале февраля в Королевском институте объединённых родов войск (RUSI), Уильямсон заявил, что Великобритания готова применять «жёсткую силу для защиты своих глобальных интересов». При этом содержание речи главы Минобороны оказалось в распоряжении британских СМИ ещё до его выступления.

Подлодка HMS Tireless Британского королевского флота на Северном полюсе

© csp.navy.mil / Wikipedia

В итоге Уильямсон сообщил, что авианосец «Королева Елизавета» скоро направится в район территориального спора в Южно-Китайском море. Этот анонс вызвал жёсткую реакцию Пекина. По информации британских СМИ, слова Уильямсона привели к срыву переговоров между вице-премьером госсовета КНР Ху Чуньхуа и главой британского минфина Филипом Хэммондом, на которых политики должны были обсудить возобновление поставок британской продукции в КНР на сумму $2,6 млрд в год.

В качестве ещё одного «противника» Великобритании Уильямсон рассматривает Россию, которая «должна заплатить» за «провокации», направленные против НАТО.

По мнению министра, после брексита Лондон должен быть готов к расширению своего военного влияния на мировой арене и к противодействию странам, нарушающим международное право, чтобы они не воспринимали Британию в роли «бумажного тигра».

По мнению экспертов, заявления главы британского Минобороны лежат в русле общего внешнеполитического курса Соединённого Королевства. В последние годы Лондон всё настойчивее заявляет о своих геополитических амбициях, география которых простирается от Арктики до Юго-Восточной Азии.

Будучи главой британского МИД, Борис Джонсон заявлял о планах британской стороны усилить своё присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе и не исключал, что в этом районе разместится британский военный контингент. Власти Соединённого Королевства проявляют пристальный интерес и к ближневосточному региону: в конце прошлого года СМИ сообщили о планах Лондона договориться с Кувейтом о создании в стране британской военной базы.

В 2014 году такое соглашение было заключено с Бахрейном. Кроме того, в 2016 году предшественник Уильямсона на посту главы Минобороны Майкл Фэллон заявлял, что Великобритания планирует разместить свой военный контингент и в Омане.

Растущие амбиции Лондона эксперты во многом связывают с брекситом. Как пояснил в интервью RT заведующий кафедрой регионального управления Института государственной службы и управления РАНХиГС Владимир Штоль, поскольку Великобритания решилась выйти из ЕС, ей нужна альтернативная стратегическая задача.

«Имеет место возрождение имперских амбиций Лондона. Поэтому вполне закономерно, что подобные направления в его внешней политике будут только усиливаться. Выход из ЕС приведёт к ещё более тесному сближению с Соединёнными Штатами. От Англии стоит ожидать более масштабных претензий на своё участие в самых разных регионах, начиная с Ближнего Востока и заканчивая Юго-Восточной Азией», — подчеркнул Штоль в интервью RT.

«Флот не так силён, как прежде»

Наращивая геополитические амбиции, Лондон не мог обойти вниманием и Крайний Север, где в последние годы усиливается конкуренция между арктическими странами. Оснований для соперничества держав за доминирование за полярным кругом немало. Так, по предварительным оценкам, запасы нефти в арктических недрах достигают порядка 100 млрд т, а природного газа — 50 трлн куб. м.

Не меньший интерес представляет инфраструктурный потенциал Арктики — по мере таяния ледяного покрова через Северный Ледовитый океан может протянуться кратчайший морской маршрут из Азии в Новый Свет. Вашингтон и его партнёры по НАТО уже сейчас пытаются оспаривать право Москвы контролировать Северный морской путь.

О намерении расширить своё военное присутствие в Арктике британские власти заявляли и ранее: принятая арктическая стратегия королевства была анонсирована ещё в сентябре прошлого года. Говоря об этих планах на съезде Консервативной партии Великобритании, глава Минобороны Гэвин Уильямсон также повторил тезис о «российской угрозе», ответить на которую должно Соединённое Королевство.

Ледокол ВМС США USCGC Polar Star

© U.S. Coast Guard photo / Wikipedia

«Россия с большим числом субмарин, способных работать подо льдами, и намерением построить более 100 объектов заявляет о своих претензиях и милитаризует регион. Мы должны быть готовы противостоять всем угрозам по мере их возникновения», — заявил Уильямсон.

Неотъемлемым элементом активности Соединённого Королевства за полярным кругом сегодня является сотрудничество с норвежскими военными. Согласно новой арктической стратегии Лондона, британские морпехи будут на долгосрочной основе присутствовать на базах скандинавского государства. На текущем этапе речь идёт о размещении 800 военнослужащих в Норвегии в рамках совместной миссии с американскими и голландскими коллегами.

Кроме того, начиная с этого года четыре самолёта королевских ВВС Typhoon должны приступить к патрулированию воздушного пространства Исландии. Как пояснили в британском Минобороны, эта миссия будет проходить по линии НАТО и расширит обязанности Лондона в рамках альянса. Кроме того, ВВС Великобритании получат уникальный опыт работы в условиях севера.

Ещё в апреле 2016 года стало известно о планах британского командования возобновить практику арктического подлёдного патрулирования. Оно было прекращено в 2007 году из-за трагического инцидента с атомной подводной лодкой Tireless, на которой произошёл взрыв во время экстренного всплытия через толщу льда. Возобновить миссию планировалось при помощи семи ударных субмарин ВМФ Великобритании. Подготовкой британских моряков занялись американские коллеги. Всего на перезапуск подлёдного патрулирования из бюджета Соединённого Королевства было выделено порядка £20 млрд.

В том же году британский парламент принял программу модернизации ядерных сил страны. В первую очередь речь идёт о совершенствовании и обновлении стратегического подводного флота и ракет морского базирования, не в последнюю очередь предназначенных для арктического патрулирования.

Впрочем, эксперты сомневаются в перспективах расширения влияния Великобритании в Арктике.

"Калашников" представил на выставке в Абу-Даби новые автоматы "двухсотой серии" - видео «Британия обладает не столь большим потенциалом для действий в арктическом регионе. Всё, что сейчас может сделать Лондон, — это направить в Норвегию своих морпехов, так как эта страна — плацдарм НАТО в Северной Европе. На большее Великобритания не способна, так как сейчас её флот далеко не так силён, как прежде», — пояснил в интервью RT военный эксперт Иван Коновалов.

По его мнению, хотя Лондон и анонсировал масштабную программу модернизации флота, пока что ресурсы ВМС королевства ограничены: новые авианосцы и субмарины вводятся в строй вовсе не такими темпами, на которые изначально рассчитывали власти.

«Градус противостояния будет повышаться»

Как отмечают эксперты, Арктика имеет не только большой экономический потенциал, но и важнейшее стратегическое значение. По мнению Владимира Штоля, географическое расположение этих территорий крайне выгодно с военной точки зрения, поскольку позволяет значительно сократить траекторию и время подлёта ракет.

Великобритания, не входящая в Арктический совет и не имеющая прямого выхода к арктическим территориям, — далеко не единственное государство, стремящееся расширить свою зону контроля за полярным кругом.

Арктический форум

РИА Новости

© Григорий Сысоев

«Интерес к Арктике растёт давно, пристальное внимание к региону проявляет целый ряд стран НАТО, ЕС, Россия, Китай», — пояснил Владимир Штоль.

По мнению Ивана Коновалова, оживление конкуренции за Арктику во многом связано с климатическим явлениями — потепление делает Север более открытым для освоения.

"Кто стрелял-то?": Прилепин назвал главный вопрос пятой годовщины расстрелов на майдане «В любом случае Арктика остаётся регионом, в котором надо уметь действовать, необходима соответствующая техника, специально подготовленные люди, определённая инфраструктура», — добавил Коновалов.

Особую активность стремятся развить и США. Так, например, изданию The Wall Street Journal в январе этого года стало известно, что Вашингтон планирует восстановить свою морскую базу на Алеутских островах неподалёку от российских рубежей.

Владимир Штоль отмечает, что в техническом и инфраструктурном отношении США, Канада, Норвегия, Дания могут составить конкуренцию России в Арктике, однако этим государствам банально не хватает ледоколов, в то время как флот РФ насчитывает десятки таких кораблей. Соединённое Королевство ледоколами не располагает вовсе, а в распоряжении ВМС США всего два судна такого класса. В декабре прошлого года Береговая охрана США отказалась от идеи провести учения в Арктике из-за опасений, что единственный тяжёлый ледокол, имеющийся в распоряжении ведомства, «не переживёт» эту миссию — судно было построено 40 лет назад.

«В ближайшей перспективе вряд ли стоит ожидать, что западные страны смогут преодолеть этот разрыв. Российская сторона уже более десяти лет занимается активным освоением Арктики: это флот, военный потенциал, разработка шельфа, юридическая поддержка в рамках ООН и ряд других мероприятий, направленных на наращивание возможностей природно-хозяйственного комплекса России в Арктическом регионе», — подчеркнул Штоль.

Похожей точки зрения придерживается и Иван Коновалов. По его словам, Россия полным ходом укрепляет свои позиции в Арктике, создавая новую инфраструктуру в регионе и восстанавливая советское наследие. В частности, уже возведены современные военные базы модульного типа, отрабатывается быстрая переброска войск, созданы специальные арктические соединения, а Северный флот получил статус оперативно-стратегического командования.

«НАТО, включая США, Данию, Великобританию, Норвегию, готовится к большой борьбе за Арктику. Постепенно градус противостояния будет повышаться, в странах Североатлантического альянса постепенно готовятся к тому, чтобы открыто предъявить России претензии, но мы также к этому готовы», — подытожил Иван Коновалов.