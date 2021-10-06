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НАТО готовит удар по дипломатам России: Их "подозревают" в убийствах и шпионаже - СМИ

06 октября 2021, 18:40  •  156 • Политика
НАТО вышлет восемь дипломатов России, сообщили СМИ. По словам источника, членов русской делегации "подозревают" в убийствах и шпионаже.
Военный блок НАТО собирается выслать восемь дипломатов России в ответ на "подозрения во враждебной деятельности". Об этом сообщил редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс в Twitter.
Он написал, что речь идёт о членах дипломатической миссии России при альянсе. Выслать собираются половину из них. Это связано с "подозрениями" в убийствах и шпионаже.
Восемь дипломатов, которых считают необъявленными сотрудниками разведки, попросят уехать,
- написал журналист.
Напомним, что ещё недавно Генсек НАТО заявлял о необходимости налаживать контакты с Россией и даже просил возобновить формат сотрудничества "Россия - НАТО". Однако у альянса не заняло много времени, чтобы продемонстрировать истинные намерения.

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