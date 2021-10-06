НАТО готовит удар по дипломатам России: Их "подозревают" в убийствах и шпионаже - СМИ

НАТО вышлет восемь дипломатов России, сообщили СМИ. По словам источника, членов русской делегации "подозревают" в убийствах и шпионаже.

Военный блок НАТО собирается выслать восемь дипломатов России в ответ на "подозрения во враждебной деятельности". Об этом сообщил редактор телеканала Sky News Дебора Хейнс в Twitter.

Он написал, что речь идёт о членах дипломатической миссии России при альянсе. Выслать собираются половину из них. Это связано с "подозрениями" в убийствах и шпионаже.

Восемь дипломатов, которых считают необъявленными сотрудниками разведки, попросят уехать,

- написал журналист.

Напомним, что ещё недавно Генсек НАТО заявлял о необходимости налаживать контакты с Россией и даже просил возобновить формат сотрудничества "Россия - НАТО". Однако у альянса не заняло много времени, чтобы продемонстрировать истинные намерения.