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НАТО готовит новый план войны с Россией

10 июля 2018, 22:24  •  115 • В России

ЧЕМ НЕДОВОЛЬНА ЕВРОПА

Никогда еще разногласия между США и еврочленами НАТО за 70 лет его жизни так не «торчали наружу» - словно сено из дырявого мешка. Многие президенты и премьеры, съехавшиеся в Брюссель, ждут встречи с коллегой Дональдом Трампом, как нашкодившие школьники с суровым полицейским. Босс Белого дома застращал своих союзников карами небесными за недостаточные взносы в «общак» НАТО.

Невозможно уклониться и от блюда, которое всегда на столе НАТО - как соль с перцем: «российская угроза». На саммите собираются принять новый план противодействия Москве. Потому что без этого само существование НАТО превращается в мыльный пузырь. Хоть лопайся и распускайся.

ЧЕМ НЕДОВОЛЕН ТРАМП

Почему Трампа так бесит то, что большинство членов НАТО не спешат тратить на оборону положенные 2% от своего ВВП каждый год? Да потому что считает: жирная Европа обеспечивает свою безопасность за счет налогоплательщиков из его родимых Штатов!

Неделю назад Трамп уже отправил «письма счастья» союзникам по НАТО. И чисто конкретно попросил их увеличить расходы на оборону. Напомним, во время визита Ангелы Меркель в США Трамп вручил ей символическую счет-фактуру на $300 миллиардов, по его мнению, не доплаченных Германией за последние годы. А потом Дональд написал в твиттере:

«Я сказал: «Ангела, мы защищаем вас, и защита, которую мы предоставляем, для вас важнее, чем для нас». А потом они заключают газовую и нефтяную сделку с Россией. Мы защищаем их от России, а они дают России деньги. Нам отведена роль дурачков, которые за всё это платят».

Трамп даже пригрозил вывести войска США из Германии. Канцлер тут же прищелкнула каблучками и пообещала Трампу... раскошелиться.

А все НАТО Дональд шуганул, назвав «ненужной организацией». Перепуганная Варшава мигом предложила $2 миллиарда, лишь бы дивизия из США окопалась на ее территории. Такой подход миллиардер из Белого дома приветствует. Он явно стремится даже НАТО превратить для США в доходный бизнес.

При этом Вашингтон грызется с Анкарой из-за ее решения купить у России ЗРК С-400 и нежелания приобретать 100 американских истребителей F-35. Президента Турции «в темном углу саммита НАТО» явно ждет головомойка. Как и премьера Италии Джузеппе Конте - также из-за отказа от F-35.

Зато генсек НАТО Ян Столтентберг уже, смахивая слезу счастья, объявил, что ждет увеличение военных расходов альянса на $266 миллиардов!

Трамп пригрозил вывести войска США из Германии.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

КТО КОМУ УГРОЖАЕТ

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Ритуальные причитания о мнимой «российской угрозе» – лишь хитрый способ выгребания денег из карманов налогоплательщиков Запада. Которых кошмарят до паранойи. Например, в повестке саммита НАТО значится - укрепление Балтийского фланга перед лицом «агрессивных планов Москвы». Но зачем России нападать на мини-государства Прибалтики? Выход к Балтике у нас есть. Шпрот, молока и сыра - своих хватает. Но нет же! Латвию, Литву и Эстонию натовские провокаторы приучают к тому, что танковые армады русских вот-вот ворвутся в их хуторы.

Американцы посчитали: логистика при переброске войск США к границам России ни к черту – Москва может выиграть войну еще до ее начала. И потому на закрытой части саммита обсудят вопрос о перестройке дорог и мостов Европы под единые “военные стандарты”.

ОТ УКРАИНЫ ДО СИРИИ

В повестке саммита НАТО еще 2 вопроса – Сирия и Украина. США уже не знают, что делать в Сирии. Из Вашингтона утром раздается требование «добить Асада», а вечером следует поправка: «он нас не интересует». Трамп то объявляет, что выведет войска США из Сирии, то откладывает это. Остальные члены НАТО наверняка потребуют от Трампа внести по Сирии ясность. Впрочем, как и по Украине. США предлагают ввести на Донбасс миротворцев, но Россию не устраивает ни их статус, ни районы дислокации.

Кстати, в июне в столицах Европы уже запаниковали: Трампу нельзя встречаться с Путиным до 11 июля - президент России может «в нежелательном для НАТО ключе повлиять на американского коллегу». Союзники США трясутся от одной мысли, что Трамп может пойти на «уступки» Путину.

А вот после «накачки» от союзников, мол, Трамп сможет донести до Путина железную позицию НАТО. Хотя Путин, скорее всего, узнает о «позиции НАТО» минут через 15 после окончания саммита. Даже раньше. «Позиция» эта известна заранее. И заклинания о «российской угрозе» Кремлю надоели хуже горькой редьки. А вот чего Москва давно ждет от НАТО: кончать нагнетать вражду и единым фронтом бороться с терроризмом. Этого НАТО словно не надо. Под это новых бюджетов не выбьешь.

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