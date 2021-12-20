НАТО готовит диверсию в Приднестровье? Зачем альянс заслал спецназ в Молдавию

НАТО, вероятнее всего, готовит диверсию в Приднестровье. Стала известна вероятная причина, зачем альянс заслал спецназ в Молдавию.

Британский и немецкий спецназ был размещён на линии разграничения в Дубоссарском районе Молдавии под видом молдавских силовиков. Как сообщают источники проекта WarGonzo, спецназовцы проводят разведку и отрабатывают действия по высадке диверсантов.

Власти Молдавии называют присутствующих в зоне безопасности иностранцев "группой быстрого реагирования", с которой Кишинёв якобы проводит учения.

Скриншот:Telegram/WarGonzo

Отметим, что на прошлых президентских выборах в Молдавии выиграла Майя Санду - откровенно прозападный политик, чью избирательную кампанию активно поддерживали соросовские структуры. Едва придя к власти, она тут же потребовала, чтобы Россия вывела миротворцев из Приднестровья.

Предшественник Санду Игорь Додон осудил свою преемницу, заявив, что её действия могут нарушить хрупкий мир в Приднестровье.