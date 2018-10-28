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НАТО движется в Арктику

28 октября 2018, 00:39  •  64 • Война
Об учениях НАТО Trident Juncture у берегов Норвегии
Это было бы забавно, если бы не было опасно. В учениях НАТО Trident Juncture – крупнейших, как пишет Welt, «со времени окончания холодной войны», начавшихся у берегов Норвегии, принимают участие войска специального назначения VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) – специальные войска очень быстрого реагирования. Раньше НАТО имела подразделения «просто» быстрого реагирования, но в ходе украинского конфликта НАТО, убоявшись «агрессии России» через Донбасс, образовало эти самые «очень быстрые» части. Теперь «очень быстрые» будут накачивать мускулы ближе к Арктическому побережью РФ, существенно отдалённому от Украины.
Вообще, вопрос о том, почему у НАТО появилась озабоченность перспективой нападения России не откуда-нибудь, а из-за Полярного круга, наводит на размышления. К натовским учениям Trident Juncture привлечены нейтральные, не входящие в Североатлантический альянс Финляндия и Швеция. Что делают они в этих военных мероприятиях? Добавим, что учения начинаются в период холодов и приближающихся морозов в районе Северной Атлантики. Деталь отнюдь не второстепенная. Почти все 100 тыс. солдат НАТО, принимающих участие в учениях, а также техника к таким погодным условиям не привычны. Значит, их будут приучать?
А в августе НАТО провела морские учения по борьбе с подводными лодками опять же в этом районе. ВМС Дании, Польши, Испании, Нидерландов и Турции, объединённые в рамках Standing NATO Maritime Group One (SNMG1), тренировались в выявлении, отслеживании и уничтожении субмарин, выходящих из российских территориальных вод в Северную Атлантику.
Казалось бы, горячие точки на карте мира – Сирия и Украина. Здесь натовцам было бы логично играть мускулами и показывать «потенциальному агрессору» готовность поквитаться. Однако центр тяжести в подготовке к войне сдвигается всё больше к Северному полюсу. Одно участие в учениях авианосной группировки во главе с авианосцем «Гарри Трумэн» говорит о многом. Нет, на западной границе с РФ тоже бывают военные упражнения Североатлантического блока, но масштаб их не сравним с тем, что делается в районе Северной Атлантики. Там затеяли двухнедельные массовые и дорогостоящие показательные упражнения с подтекстом, о котором не говорят вслух: «Мы идём в Северный Ледовитый океан».
Вообще, этого надо было ожидать. Укрепление Россией своих позиций на северном направлении, появление там российских военных баз и заявка на освоение шельфа Ломоносова вплоть до Полярного круга не могли не вызвать реакцию Запада. Такую лакомую часть естественно-природных богатств они так просто не отдадут. Не та порода у этих охотников за сокровищами земных недр.
Другое дело, что создать убедительный предлог для военного вмешательства в Арктике непросто. Россия во времена СССР далеко опередила Запад в освоении этих районов и теперь имеет все основания на продолжение их эксплуатации. В этих условиях Североатлантическому альянсу не остаётся ничего другого, как снаряжать старое чучело «русской угрозы». Неспроста в учения втянуты Швеция и Финляндия. Ведь эти нейтралы могут оказаться первыми «жертвами» в «покушении России на чужие богатства».
Будет не удивительно, если следующие учения состоятся у Шпицбергена и Новой Земли, по поводу которых были споры между Россией и Норвегией. И хотя ряд споров в последние годы решён, открытие новых месторождений углеводородов в Баренцовом море изменило ситуацию. Норвежская нефть в Северном море подходит к концу, а в Баренцевом море ещё в 1970-х годах обнаружили крупные запасы углеводородов. В частности, там располагается так называемый Свод Федынского, одно из крупнейших в мире газовых месторождений, запасы которого в три раза превышают запасы Штокмана. Недалеко от границ с Норвегией находится и Штокмановское месторождение, одно из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире, расположенное в российском секторе Баренцова моря. Не откроют ли в НАТО, что подземная часть Штокмана уходит на территорию норвежского соседа? Это будет большой сюрприз для мира с далеко идущими последствиями.
По большому счёту для Запада не существенно, каков международно-правовой статус территорий и акваторий Арктического района. Главное – испытать на прочность позиции России и попытаться установить контроль над богатствами Арктики.
Так что продолжение следует.
Фото: @FinnishAirForce
Дмитрий СЕДОВ

Фонд Стратегической Культуры

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