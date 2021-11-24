НАТО движется к границам России через Латвию

В Латвии начались военные учения боевой группы НАТО Winter Shield («Зимний щит») с участием Командования вооружённых сил США в Европе и военнослужащих из Испании, Албании, Чехии, Словакии, Черногории, Словении, Италии, Литвы, Польши и Канады.

В ходе учений будут отработаны боевые стрельбы из гаубиц и миномётов, будет использоваться авиация, а к границам России будет выдвигаться тяжёлая техника. В Минобороны Латвии сообщили, что к учениям привлекаются Национальная гвардия и пехотные подразделения латвийской армии.

14 ноября в Латвии стартовали также необъявленные ранее учения у границы с Белоруссией с участием 3000 военнослужащих Национальной гвардии. Министр обороны Артис Пабрикс заявил по этому поводу: «Я просил объявить о проведении военных учений... чтобы наши белорусские коллеги, если их можно так назвать, знали, что это не просто так».

Прибалтийские республики рассматриваются Западом как плацдарм для военного давления на Россию и буферный регион, контроль над которым позволяет ограничивать действия России в регионе Балтики. Латвия, Литва и Эстония проводят антироссийскую и антибелорусскую политику, предоставляя свою территорию для размещения войск НАТО. Так, многонациональная боевая группа альянса в Латвии насчитывает 1500 военнослужащих. Группой командуют канадские офицеры.

При этом в Латвии уровень доверия к парламенту упал до самой низкой отметки – 16%. Уровень доверия к Кабинету министров тоже крайне низок – 17%. Жители Латвии не одобряют действий правительства как во внутренней, так и во внешней политике.