НАТО дипломатично объяснили, зачем Россия вооружается в Арктике

Посол по особым поручениям МИД Николай Корчунов после настораживающих заявлений из НАТО объяснил, для чего Россия на самом деле восстанавливает военную инфраструктуру в Арктике. Дипломат подчеркнул, что наша военная активность в этом регионе не нарушает никаких международных обязательств.

Напомним, ранее в Североатлантическом альянсе в очередной раз озаботились наращиванием вооружения России в Арктике. В частности, официальный представитель НАТО Оана Лунгеску сообщила, что эта тема станет одной из основных во время будущего саммита альянса. В организации проявили озабоченность тем, что наша страна расширяет в этом регионе свой военный потенциал, как утверждается, сильнее, чем когда-либо со времён холодной войны.

Посол по особым поручениям МИД, старшее должностное лицо Арктического совета Николай Корчунов объяснил, для чего Россия на самом деле вооружается в Арктике. Дипломат напомнил, что речь идёт о восстановлении почти полностью утраченной в 90-е годы военной инфраструктуры. И это простая необходимость обеспечить обороноспособность России на арктическом направлении.

Что неудивительно, поскольку именно этот регион имеет для нашей страны стратегически важное значение. Причём, как особо отметил Корчунов, он важен и для национальной безопасности, и для экономики России.

Посол также обратил внимание на то, что военная активность нашей страны в данном регионе не нарушает никаких международных обязательств.

Кроме того, Москва рассчитывает на создание безопасных условий для реализации масштабных экономических проектов и обеспечения поступательного социально-экономического развития арктической зоны, пояснил собеседник "РИА Новости".