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НАТО даже моргнуть не успеет: Чешский эксперт назвал худший сценарий вторжения русских в Прибалтику
04 июля 2020, 18:00 • 70 • Политика
Чешский эксперт по стратегической безопасности Мартин Сваровски предположил, каким может быть худший сценарий вторжения русских в Прибалтику. Он считает, что российские военные за пару дней совершат "карательный поход" и уйдут, а НАТО за это время даже моргнуть не успеет.
Мартин Сваровски, глава Программы стратегий безопасности в рамках неправительственной некоммерческой организации "Европейские ценности", дал интервью изданию Forum 24. Темой беседы стали возможные варианты войны России с НАТО и, в частности, вероятные сценарии нападения русских на Прибалтику.
Сваровски предполагает, что наихудшим вариантом развития событий является тот, в котором альянс попросту не успеет защитить прибалтийские страны. Он привёл в качестве примера конфликты в Грузии и ситуацию с Крымом, когда русские "спровоцировали столкновения на улицах, драки, напряжённость". В Эстонии, например, может произойти то же самое.
Кроме того, русские традиционно вступаются за интересы русскоговорящих в других странах. А потому достаточно одного скандала с опасностью для жизни или здоровья русских граждан в Прибалтике, как "псковские десантники" мгновенно высадятся и проведут за три-четыре дня несколько операций.
На более масштабные военные действия у русских уйдёт не более 30 дней, считает Сваровски, но, по его мнению, российские военные ограничатся короткой "карательной вылазкой", после чего уйдут. "За такое короткое время в НАТО даже не успеют принять никакого политического решения", - признаёт эксперт.
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