Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Москва может выступить мировым арбитром»: какие вопросы обсудят президент Росси...
«Могут решиться на крайние меры»: как Шотландия намерена вновь добиваться незави...
Что стоит за выступлениями радикалов против Зеленского
Пошли вы в ж*пу со своим слугой народа
Главная / Война

НАТО через Украину подбирается и к Приднестровью

14 октября 2019, 12:24  •  33 • Война
«Молдавские Ведомости»: Вдоль границ с ПМР будут находиться части Сил реагирования НАТО из состава ВСУ
Александр Винников, глава офиса НАТО в Киеве, находясь в Северодонецке (столица подконтрольной Киеву части Луганской области), в своём выступлении анонсировал приезд в Киев в конце октября Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Генсек приедет для проведения заседания комиссии Украина – НАТО. Главной темой заседания, в котором примет участие и президент Украины, будет обсуждение безопасности в черноморском регионе, особенно в Одесской области.
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что в конце октября в порт Одессы зайдёт группировка военных кораблей НАТО с бойцами Сил специальных операций. «Вопрос черноморской безопасности – это как раз и есть тема нынешнего визита НАТО на Украину. И получение помощи на черноморском фронте – это и есть для нас приоритет сейчас. В Одессе они побывают на иностранных военных кораблях, где будут встречаться с руководством, встретятся и с нашими моряками, с нашими курсантами. Надеюсь, поймут ситуацию, в которой Украина сейчас оказалась на Черноморском побережье. После этого они поедут в Киев, где уже будет встреча с военно-политическим руководством государства», – рассказал Пристайко. Он же сообщил, что во время визита члены НАТО могут утвердить пакет помощи, «который так и называется "черноморский пакет"».
«На первый взгляд, это обычная мера, принимаемая как для демонстрации «военной мощи» – обычный пропагандистский жест, направленный на создание красивой картинки в СМИ, так и для обеспечения безопасности руководителей военного блока. Однако существует и ещё один немаловажный нюанс, на который хотелось бы обратить внимание», – пишет газета «Молдавские ведомости», журналисты которой продолжают отслеживать процесс интеграции Молдавии в структуры НАТО.
Автор статьи Александр Медведев предлагает вспомнить, что происходило в Кишинёве за несколько дней до выступления Винникова в Луганской области.
«В молдавской столице в самом начале октября буднично и без особого афиширования в СМИ состоялась конференция по вопросам концепции оперативных возможностей, на которой присутствовали представители 71 государства, участвующие в различных миротворческих миссиях», – сообщает издание. На конференции представители стран-участниц занимались тем, что проводили взаимный анализ и аттестацию деятельности вооружённых сил для их участия в миротворческих операциях.
Присутствовали на конференции и представители Украины. И не просто присутствовали, а успешно прошли аттестацию.
«Успешно прошли оценивание, получив оценку НАТО второго уровня, авиационное транспортное подразделение на базе самолёта Ил-76МД и подразделение из состава Сил специальных операций ВСУ. Данные подразделения ВВС и ССО будут привлечены к дежурству в составе Сил реагирования НАТО в 2020 году», – говорится в сообщении генерального штаба ВСУ на странице в социальной сети Facebook.
В генштабе ВСУ не скрывают регион дежурства – это будет побережье Чёрного моря, при этом штаб будет находиться в Одесской области, куда и отправятся представители Альянса в конце октября для того, чтобы оценить, насколько всё готово к открытию штаба.
«Нетрудно догадаться и об основных источниках опасности для западного военного блока в этом регионе. И если на море и в воздухе страны Запада собираются бороться против Черноморского флота России и иных российских воинских частей, расположенных на территории Крымского полуострова, то задача сухопутных частей в Одесской области – это борьба с пресловутыми российскими миротворцами в Бендерах и Тирасполе, а также с силами армии ПМР, с чем должны справиться специально аккредитованные руководством НАТО части ВСУ», – уверен Александр Медведев.
Таким образом, в черноморском регионе и вдоль границ с Приднестровьем будут находиться части Сил реагирования НАТО из состава ВСУ.
Единственный плюс для отдельных военнослужащих, по мнению «МВ», – это увеличение денежного довольствия отдельным военнослужащим. Однако их в любой момент могут направить с «миротворческой миссией», например, в Сирию, под турецкий огонь союзников по НАТО.
«Если же мы вернёмся к национальным интересам Молдовы, то здесь всё просто: «бряцание оружием» со стороны соседней Украины вблизи российских миротворцев заставит Москву принимать ответные меры. А продолжающееся заигрывание Кишинёва с НАТО делает невозможным не только возвращение Приднестровья, но и может привести к определённым осложнениям в Гагаузии, Тараклии и даже Бельцах», – делают вывод «Молдавские ведомости».
Что касается Приднестровья, то в Тирасполе уже давно обеспокоены тем, что Кишинёв вместе с Киевом собираются взять под свой полный контроль приднестровскую границу.
Премьер-министр Молдовы Майя Санду анонсировала увеличение пунктов совместного контроля на приднестровском участке границы.
«Надеюсь, что уже в ближайшие несколько недель мы подпишем протоколы с Украиной, чтобы увеличить число пунктов совместного контроля на приднестровском участке границы», — заявила Санду в первых числах октября. По её словам это будет сделано исключительно для борьбы с контрабандой и коррупцией в регионе.
Всего планируется установить 13 совместных пунктов пропуска. Первые шесть уже действуют на протяжении двух лет.
В Тирасполе подобный шаг Кишинёва рассматривают как политическое давление и очередную попытку экономической блокады Приднестровья. Грузы, которые следуют из Украины, при пересечении украино-приднестровской границы должны получать таможенное разрешение в Молдавии. В результате в Республику не попадает ряд товаров, в том числе – медикаменты. Попытки решить эту проблему на переговорах с Кишинёвом не увенчались успехом.
Теперь же у Тирасполя появилась перспектива увидеть на своих границах части Сил реагирования НАТО из состава ВСУ.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



33
Источник
Похожие новости
12 октября 2019, 18:09
«Касается всех»: Путин попросил иностранцев на выход из Сирии
13 октября 2019, 00:39
Не подходит: Россия блокировала заявление Совбеза ООН по Сирии
13 октября 2019, 13:39
«Не могло быть ошибкой»: Турция обстреляла американцев в Сирии
12 октября 2019, 18:09
«Слабые не выживают»: почему Турция вторглась в Сирию
12 октября 2019, 21:24
Освобождение Риги, октябрь 1944-го
14 октября 2019, 09:09
Сирийский заговор Кремля: Путин и Эрдоган решили подорвать силы США
Новости партнеров
 
Выбор дня
14 октября 2019, 05:54
Что стоит за выступлениями радикалов против Зеленского
14 октября 2019, 05:54
Проект «Кон-Тики»: смертельный русский ответ Америке
14 октября 2019, 05:54
"В истерике плакала и визжала": На глазах у школьницы расстреляли её домашн...
14 октября 2019, 09:09
Украинский спецназ уничтожил шестерых нацистов, пытавшихся помешать разведению сил
14 октября 2019, 02:24
«Спрос достаточно большой»: на что способна новейшая российская система обнаружения б...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 октября 2019, 06:54
Минск — это навсегда. Аналитика в клозете
08 октября 2019, 01:54
Владимир Соловьев - про зарплату, дом в Италии, обвинения в пропаганде и скандалы с Гребенщиковым, Дудем, Ургантом
09 октября 2019, 18:39
Силовики Зеленского против "Азова", стрельба и ракеты: Как проходило разведение сил в Донбассе
10 октября 2019, 04:24
"Зеленский провоцирует": Глава Незалежной хочет, чтобы Россия забрала Донбасс - Соколовская
10 октября 2019, 04:24
"Вы там совсем отупели?": Полковник не сдержался от "дуболомных" обвинений иностранной разведки
12 октября 2019, 08:24
СМИ: Индия сильно пожалела, купив российский авианосец
13 октября 2019, 16:54
Ликвидация нацистов украинским спецназом: ВСУ пытаются замалчивать убийство мешавших разведению сил
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.