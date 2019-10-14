НАТО через Украину подбирается и к Приднестровью

«Молдавские Ведомости»: Вдоль границ с ПМР будут находиться части Сил реагирования НАТО из состава ВСУ

Александр Винников, глава офиса НАТО в Киеве, находясь в Северодонецке (столица подконтрольной Киеву части Луганской области), в своём выступлении анонсировал приезд в Киев в конце октября Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Генсек приедет для проведения заседания комиссии Украина – НАТО. Главной темой заседания, в котором примет участие и президент Украины, будет обсуждение безопасности в черноморском регионе, особенно в Одесской области.

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что в конце октября в порт Одессы зайдёт группировка военных кораблей НАТО с бойцами Сил специальных операций. «Вопрос черноморской безопасности – это как раз и есть тема нынешнего визита НАТО на Украину. И получение помощи на черноморском фронте – это и есть для нас приоритет сейчас. В Одессе они побывают на иностранных военных кораблях, где будут встречаться с руководством, встретятся и с нашими моряками, с нашими курсантами. Надеюсь, поймут ситуацию, в которой Украина сейчас оказалась на Черноморском побережье. После этого они поедут в Киев, где уже будет встреча с военно-политическим руководством государства», – рассказал Пристайко. Он же сообщил, что во время визита члены НАТО могут утвердить пакет помощи, «который так и называется "черноморский пакет"».

«На первый взгляд, это обычная мера, принимаемая как для демонстрации «военной мощи» – обычный пропагандистский жест, направленный на создание красивой картинки в СМИ, так и для обеспечения безопасности руководителей военного блока. Однако существует и ещё один немаловажный нюанс, на который хотелось бы обратить внимание», – пишет газета «Молдавские ведомости», журналисты которой продолжают отслеживать процесс интеграции Молдавии в структуры НАТО.

Автор статьи Александр Медведев предлагает вспомнить, что происходило в Кишинёве за несколько дней до выступления Винникова в Луганской области.

«В молдавской столице в самом начале октября буднично и без особого афиширования в СМИ состоялась конференция по вопросам концепции оперативных возможностей, на которой присутствовали представители 71 государства, участвующие в различных миротворческих миссиях», – сообщает издание. На конференции представители стран-участниц занимались тем, что проводили взаимный анализ и аттестацию деятельности вооружённых сил для их участия в миротворческих операциях.

Присутствовали на конференции и представители Украины. И не просто присутствовали, а успешно прошли аттестацию.

«Успешно прошли оценивание, получив оценку НАТО второго уровня, авиационное транспортное подразделение на базе самолёта Ил-76МД и подразделение из состава Сил специальных операций ВСУ. Данные подразделения ВВС и ССО будут привлечены к дежурству в составе Сил реагирования НАТО в 2020 году», – говорится в сообщении генерального штаба ВСУ на странице в социальной сети Facebook.

В генштабе ВСУ не скрывают регион дежурства – это будет побережье Чёрного моря, при этом штаб будет находиться в Одесской области, куда и отправятся представители Альянса в конце октября для того, чтобы оценить, насколько всё готово к открытию штаба.

«Нетрудно догадаться и об основных источниках опасности для западного военного блока в этом регионе. И если на море и в воздухе страны Запада собираются бороться против Черноморского флота России и иных российских воинских частей, расположенных на территории Крымского полуострова, то задача сухопутных частей в Одесской области – это борьба с пресловутыми российскими миротворцами в Бендерах и Тирасполе, а также с силами армии ПМР, с чем должны справиться специально аккредитованные руководством НАТО части ВСУ», – уверен Александр Медведев.

Таким образом, в черноморском регионе и вдоль границ с Приднестровьем будут находиться части Сил реагирования НАТО из состава ВСУ.

Единственный плюс для отдельных военнослужащих, по мнению «МВ», – это увеличение денежного довольствия отдельным военнослужащим. Однако их в любой момент могут направить с «миротворческой миссией», например, в Сирию, под турецкий огонь союзников по НАТО.

«Если же мы вернёмся к национальным интересам Молдовы, то здесь всё просто: «бряцание оружием» со стороны соседней Украины вблизи российских миротворцев заставит Москву принимать ответные меры. А продолжающееся заигрывание Кишинёва с НАТО делает невозможным не только возвращение Приднестровья, но и может привести к определённым осложнениям в Гагаузии, Тараклии и даже Бельцах», – делают вывод «Молдавские ведомости».

Что касается Приднестровья, то в Тирасполе уже давно обеспокоены тем, что Кишинёв вместе с Киевом собираются взять под свой полный контроль приднестровскую границу.

Премьер-министр Молдовы Майя Санду анонсировала увеличение пунктов совместного контроля на приднестровском участке границы.

«Надеюсь, что уже в ближайшие несколько недель мы подпишем протоколы с Украиной, чтобы увеличить число пунктов совместного контроля на приднестровском участке границы», — заявила Санду в первых числах октября. По её словам это будет сделано исключительно для борьбы с контрабандой и коррупцией в регионе.

Всего планируется установить 13 совместных пунктов пропуска. Первые шесть уже действуют на протяжении двух лет.

В Тирасполе подобный шаг Кишинёва рассматривают как политическое давление и очередную попытку экономической блокады Приднестровья. Грузы, которые следуют из Украины, при пересечении украино-приднестровской границы должны получать таможенное разрешение в Молдавии. В результате в Республику не попадает ряд товаров, в том числе – медикаменты. Попытки решить эту проблему на переговорах с Кишинёвом не увенчались успехом.

Теперь же у Тирасполя появилась перспектива увидеть на своих границах части Сил реагирования НАТО из состава ВСУ.