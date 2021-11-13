НАТО бросило вызов России: Путин рассекретил ответный ход Шойгу

Президент России Владимир Путин назвал серьёзным вызовом незапланированные учения НАТО в акватории Чёрного моря с применением стратегической авиации. Глава государства рассекретил, какой ответ предложили ему в Минобороны России на подобные дерзости.

"Соединённые Штаты и их союзники по НАТО проводят незапланированные, хочу это подчеркнуть, незапланированные учения в акватории Чёрного моря", - заострил внимание президент России Владимир Путин в интервью ведущему "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.

Глава государства особо отметил, что в акватории не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка Североатлантического альянса, а используется стратегическая авиация. Даже "довольно старенькая", однако, как заметил Путин, "дело не в носителях".

"Дело в том, что у них на борту боевое стратегическое оружие, - подчеркнул президент России. - Это серьёзный вызов для нас".

В то же время он рассекретил "ответочку", которую в ведомстве Сергея Шойгу захотели приготовить для острастки флота и авиации США и их союзников по НАТО.

"У нашего Миноброны было предложение провести в той же акватории провести свои учения", - рассказал Путин.

Но президент посчитал такой шаг нецелесообразным и не захотел дополнительно нагнетать и без того непростую ситуацию в Черноморском регионе.