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НАТО бросает вызов России: Военный эксперт о десанте США в Эстонии

09 мая 2021, 10:50  •  138 • Политика
Военный эксперт рассказал о сигнале НАТО в адрес России. "На эти учения не приглашают наших наблюдателей. При этом нагло врут о том, что мы не подавали заявку", - отметил он.
Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал высадку военных США в Эстонии в рамках учений НАТО под названием Swift Response. Он отметил, что Североатлантический альянс даже не скрывает, что это некий посыл в сторону России.
Речь идёт о военных манёврах, в рамках которых в ночь на 8 мая США десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, а также военную технику и снаряжение. Согласно заявлениям эстонской стороны, часть десантников доставили транспортными самолётами непосредственно из США.
По словам военного эксперта, данные военные учения следует рассматривать как целенаправленный вызов Москве. Потому что в новой стратегии НАТО говорится об "агрессивных действиях" России.
И на эти учения не приглашают наших наблюдателей. При этом нагло врут о том, что мы не подавали заявку. Просто так принято, что нас не приглашают,
- добавил Алексей Леонков в беседе с RT.
При этом эксперт подчеркнул, что Россия всегда приглашает западных наблюдателей на все свои учения. Кроме того, Москва никогда не указывает в качестве потенциального противника на манёврах конкретные страны. В НАТО же не скрывают, что готовятся воевать с Россией, подчёркивает Алексей Леонков.

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