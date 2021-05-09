НАТО бросает вызов России: Военный эксперт о десанте США в Эстонии

Военный эксперт рассказал о сигнале НАТО в адрес России. "На эти учения не приглашают наших наблюдателей. При этом нагло врут о том, что мы не подавали заявку", - отметил он.

Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал высадку военных США в Эстонии в рамках учений НАТО под названием Swift Response. Он отметил, что Североатлантический альянс даже не скрывает, что это некий посыл в сторону России.

Речь идёт о военных манёврах, в рамках которых в ночь на 8 мая США десантировали в Эстонии более 700 военнослужащих, а также военную технику и снаряжение. Согласно заявлениям эстонской стороны, часть десантников доставили транспортными самолётами непосредственно из США.

По словам военного эксперта, данные военные учения следует рассматривать как целенаправленный вызов Москве. Потому что в новой стратегии НАТО говорится об "агрессивных действиях" России.

И на эти учения не приглашают наших наблюдателей. При этом нагло врут о том, что мы не подавали заявку. Просто так принято, что нас не приглашают,

- добавил Алексей Леонков в беседе с RT.

При этом эксперт подчеркнул, что Россия всегда приглашает западных наблюдателей на все свои учения. Кроме того, Москва никогда не указывает в качестве потенциального противника на манёврах конкретные страны. В НАТО же не скрывают, что готовятся воевать с Россией, подчёркивает Алексей Леонков.