НАТО боится последствий собственного ультиматума России – Der Spiegel

Обвинив Россию в нарушении ДРСМД и выдвинув ей 60-дневный ультиматум, страны-члены НАТО не смогли договориться о том, как наказать Москву за его невыполнение, так как боятся новой гонки вооружений. Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил в новой штаб-квартире НАТО, что Запад «проявил большое терпение», встретившись с русскими тридцать раз для того, чтобы предупредить о том, что нарушение ДРСМД «будет иметь последствия».

После этого США выдвинули ультиматум Москве, требуя в течение 60 дней ликвидировать ракеты 9M729, которые, по мнению экспертов в Белом доме, имеют дальность полета, позволяющую наносить удары по Европе. В то же время Кремль настаивает, что дальность ракеты не превышает пятисот километров, потому нарушение отсутствует.

Проблема в том, что в целях устрашения России НАТО нужно будет наращивать вооружение, в частности, противоракетную оборону в Европе, а также размещать там ядерные ракеты средней дальности, пишет издание. Однако европейские государства, входящие в альянс, хотят избежать гонки вооружений, и больше всего Германия.