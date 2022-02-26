|
НАТО – соучастник геноцида в Донбассе: Захарова напомнила про все военные авантюры альянса
26 февраля 2022, 21:50 • 311 • Политика
МИД считает, что НАТО стоит ответить за свои авантюры, прежде чем осуждать Россию. "В течение восьми лет страны Запада безучастно наблюдали за убийством и издевательством над тысячами мирных людей Юго-Востока Украины", - заявил Захарова.
Страны НАТО должны ответить сначала за собственные авантюры, прежде чем призывать Россию к ответу за военную операцию на Украине. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недавнюю встречу стран-членов НАТО.
Речь идёт о встрече в виртуальном режиме, которая состоялась в пятницу 25 февраля. На ней представители стран-участниц военного блока заявили о поддержке "независимой, мирной и демократической" Украины, а также осудили военную операцию России.
В ответ Мария Захарова напомнила им всем, кто своими руками разрушил "фундамент мира на европейском континенте". Она прямо указала, кто молчал, когда США разваливали Договор о ПРО и выходили из ДРСМД и ДОН. Также дипломат напомнила, кто принимал участие в бомбардировках Югославии, нападении на Ливию и вторжении в Ирак, и кто за 20 лет довёл ситуацию в Афганистане до полной деградации, а потом впопыхах сбегал оттуда.
- заявила официальный представитель МИД России.
Она добавила, что на протяжении 8 лет Запад безмолвно наблюдал, как Украина издевается над жителями Донбасса. Это ни что иное, как соучастие в преступлениях Киева, считает дипломат.
- подчеркнула Мария Захарова.
Подпишитесь на нас
311
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 февраля 2022, 19:35
|
20 февраля 2022, 10:05
|
25 февраля 2022, 00:20
|
25 февраля 2022, 00:20
|
26 февраля 2022, 10:45
|
25 февраля 2022, 02:05
|
22 февраля 2022, 07:35