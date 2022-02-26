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НАТО – соучастник геноцида в Донбассе: Захарова напомнила про все военные авантюры альянса

26 февраля 2022, 21:50  •  311 • Политика
МИД считает, что НАТО стоит ответить за свои авантюры, прежде чем осуждать Россию. "В течение восьми лет страны Запада безучастно наблюдали за убийством и издевательством над тысячами мирных людей Юго-Востока Украины", - заявил Захарова.
Страны НАТО должны ответить сначала за собственные авантюры, прежде чем призывать Россию к ответу за военную операцию на Украине. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя недавнюю встречу стран-членов НАТО.
Речь идёт о встрече в виртуальном режиме, которая состоялась в пятницу 25 февраля. На ней представители стран-участниц военного блока заявили о поддержке "независимой, мирной и демократической" Украины, а также осудили военную операцию России.
В ответ Мария Захарова напомнила им всем, кто своими руками разрушил "фундамент мира на европейском континенте". Она прямо указала, кто молчал, когда США разваливали Договор о ПРО и выходили из ДРСМД и ДОН. Также дипломат напомнила, кто принимал участие в бомбардировках Югославии, нападении на Ливию и вторжении в Ирак, и кто за 20 лет довёл ситуацию в Афганистане до полной деградации, а потом впопыхах сбегал оттуда.
Прежде чем призывать Россию к ответу за операцию по демилитаризации и денацификации Украины, странам Североатлантического блока стоит ответить за свои военные авантюры,
- заявила официальный представитель МИД России.
Она добавила, что на протяжении 8 лет Запад безмолвно наблюдал, как Украина издевается над жителями Донбасса. Это ни что иное, как соучастие в преступлениях Киева, считает дипломат.
По сути, они [страны НАТО] стали соучастниками многолетнего геноцида жителей ЛНР и ДНР,
- подчеркнула Мария Захарова.

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