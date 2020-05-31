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Натиск В-1В Lancer не сдержали и пятеро, но подоспели русские: Американцев отвадили лишь появлением

31 мая 2020, 08:55  •  271 • В мире
Российские истребители отвадили американские сверхзвуковые бомбардировщики, которые совершили полёт над Чёрным и Балтийским морями. По маршруту от Южной Дакоты самолёты США В-1В Lancer сопровождали пилоты пяти государств, однако отвадить непрошеных гостей смогли только наши лётчики.
29 мая дежурные силы по ПВО Западного и Южного военных округов отвадили от российских границ стратегические бомбардировщики В-1В ВВС США. Военные самолёты вылетели с базы в Южной Дакоте, совершили трансатлантический перелёт и направились к Чёрному и Балтийскому морям.
Отмечается, что на пути следования лайнеров к ним поднимались на сопровождение борты иностранных держав. Так, их сопровождали украинские Су-27 и МиГ-29, турецкие КС-135, польские F-16 и МиГ-29, румынские F-16 и МиГ-21 и греческие F-16.
Впрочем, иностранные пилоты и не сдерживали натиска американского сверхзвука. Однако бомбардировщикам В-1В Lancer пришлось сменить свои планы на подлёте к России.
Приближение двух бомбардировщиков наши засекли на значительном удалении от границы РФ. Для перехвата целей в воздух был подняты истребители Су-27П и Су-30СМ.
В Минобороны РФ отметили, что экипажи российских истребителей приблизились на безопасное расстояние к воздушным объектам. "Гости" были идентифицированы как самолёты стратегической авиации В-1В.
"После этого американские бомбардировщики изменили направление полёта от государственной границы РФ", - заявили в российском военном ведомстве.
Отмечается, что полёты российских боевых самолётов проходили строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, и после выполнения задачи российские истребители благополучно вернулись на аэродромы базирования.

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