National Interest высмеял американского дипломата за слова о "музейных" Ту-160

Американский журнал The National Interest раскритиковал и высмеял заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 с "музейными экспонатами".

Американский журнал The National Interest, мягко говоря, скептически отнесся к словам посла США в Колумбии Кевина Уитакера. Напомним, последний заявил, что российские ракетоносцы Ту-160 якобы больше похожи на "музейны е экспонат ы ". А еще он смело добавил, что они-де вообще "не представляют серьезной угрозы".

" С учетом нынешних возможностей Ту-160, - пишет издание, - а также принимая во внимание их предстоящую модернизацию до уровня Ту-160М2, можно заключить, что данные самолеты останутся актуальными в ближайшем будущем".

Впрочем, оперируя не только фактами, автор отмечает, что американский посол несколько забылся в " атмосфере политического позерства".

" Н еобходимо в первую очередь учитывать уровень возможностей российских ракетоносцев", - объясняет эксперт. И добавляет, что в озраст техники, конечно, не обязательно означает ее отсталость.

" К примеру, F-16, которые на десять лет старше Ту-160, до сих в строю, - сообщает издание. - И они же останутся на вооружении США до 2040-х годов".

По мнению автора статьи, российские Ту-160 несут в себе угрозу, так как способны надежно доставлять до цели свою боевую нагрузку. И это уже было продемонстрировано, подчеркивается в статье, - так что сомневаться в этом не приходится.