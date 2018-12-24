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National Interest высмеял американского дипломата за слова о "музейных" Ту-160
24 декабря 2018, 07:39 • 193 • Политика
Американский журнал The National Interest раскритиковал и высмеял заявление посла США в Колумбии Кевина Уитакера, который сравнил российские сверхзвуковые стратегические бомбардировщики Ту-160 с "музейными экспонатами".
Американский журнал The National Interest, мягко говоря, скептически отнесся к словам посла США в Колумбии Кевина Уитакера. Напомним, последний заявил, что российские ракетоносцы Ту-160 якобы больше похожи на "музейные экспонаты". А еще он смело добавил, что они-де вообще "не представляют серьезной угрозы".
"С учетом нынешних возможностей Ту-160, - пишет издание, - а также принимая во внимание их предстоящую модернизацию до уровня Ту-160М2, можно заключить, что данные самолеты останутся актуальными в ближайшем будущем".
Впрочем, оперируя не только фактами, автор отмечает, что американский посол несколько забылся в "атмосфере политического позерства".
"Необходимо в первую очередь учитывать уровень возможностей российских ракетоносцев", - объясняет эксперт. И добавляет, что возраст техники, конечно, не обязательно означает ее отсталость.
"К примеру, F-16, которые на десять лет старше Ту-160, до сих в строю, - сообщает издание. - И они же останутся на вооружении США до 2040-х годов".
По мнению автора статьи, российские Ту-160 несут в себе угрозу, так как способны надежно доставлять до цели свою боевую нагрузку. И это уже было продемонстрировано, подчеркивается в статье, - так что сомневаться в этом не приходится.
"Сейчас Россия планирует модернизировать свой парк ракетоносцев, - заключает эксперт. - В новом году планируется развернуть производство модернизированного Ту-160М2".
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