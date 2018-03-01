|
National Interest: США и Россия сползают к открытому ядерному столкновению
01 марта 2018, 02:09 • 72 • Политика
По мнению авторов статьи, Белый дом должен готовиться к нанесению превентивного ядерного удара, при этом разубеждая Москву в подобных страхах.
Никаких признаков возможного улучшения взаимоотношений между США и Россией в среднесрочной перспективе нет. Поэтому открытый конфликт с Россией становится все более вероятным, пишет National Interest.
Как говорится в статье "Предотвратить сползание США и России к войне", необходимо принятие на вооружение в США целого ряда инноваций, цель которых - сокращение опасений союзников из-за возможных последствий конфликта с Россией.
Фактически, по мнению авторов статьи, это означает развитие способности к нанесению эффективного превентивного удара, который сделает невозможным ответный удар со стороны России.
Второй основной совет авторов статьи - развивать "коммуникацию" с руководством России, чтобы предотвратить "просчет" с его стороны в виде нанесения удара первыми.
Тем самым общий посыл статьи совпадает с подходом США, охарактеризованным Сергеем Лавровым на конференции по разоружению в Женеве. Напомним, глава МИД России заявил, что США готовят вооруженные силы Европы к применению против России тактического ядерного оружия.
Подпишитесь на нас
72
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
23 февраля 2018, 20:54
|
27 февраля 2018, 01:24
|
24 февраля 2018, 13:48
|
23 февраля 2018, 19:24
|
28 февраля 2018, 00:09
|
25 февраля 2018, 05:40
|
26 февраля 2018, 15:39