National Interest: США и Россия сползают к открытому ядерному столкновению

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По мнению авторов статьи, Белый дом должен готовиться к нанесению превентивного ядерного удара, при этом разубеждая Москву в подобных страхах.

Никаких признаков возможного улучшения взаимоотношений между США и Россией в среднесрочной перспективе нет. Поэтому открытый конфликт с Россией становится все более вероятным, пишет National Interest.

Как говорится в статье "Предотвратить сползание США и России к войне", необходимо принятие на вооружение в США целого ряда инноваций, цель которых - сокращение опасений союзников из-за возможных последствий конфликта с Россией.

Фактически, по мнению авторов статьи, это означает развитие способности к нанесению эффективного превентивного удара, который сделает невозможным ответный удар со стороны России.

Второй основной совет авторов статьи - развивать "коммуникацию" с руководством России, чтобы предотвратить "просчет" с его стороны в виде нанесения удара первыми.

Тем самым общий посыл статьи совпадает с подходом США, охарактеризованным Сергеем Лавровым на конференции по разоружению в Женеве. Напомним, глава МИД России заявил, что США готовят вооруженные силы Европы к применению против России тактического ядерного оружия.