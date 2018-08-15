National Interest: Россия вытесняет США повсюду от Марокко до Ирана

При двух последних президентах США все стремительней теряют свое влияние на Ближнем Востоке, пишут американские СМИ.

Россия постепенно вытесняет США с Ближнего Востока и вскоре может стать главным геополитическим игроком в регионе, заявляет National Interest. Одновременно с тем, как влияние Москвы растет повсюду от Марокко до Ирана, влияние Вашингтона на региональную политику падает.

Этот процесс начался еще при Бараке Обаме, продолжается он и при Трампе. Даже сейчас традиционные союзники США на Ближнем Востоке все стремительнее теряют веру в американцев и ищут новую опору.

Так, к примеру, Саудовская Аравия недавно договорилась с Россией о сотрудничестве в сфере ядерной энергетики. Перспективы долгосрочного сотрудничества Москвы и Дамаска также теперь очевидны. Наращивает свое взаимодействие с нашей страной и Египет.

Наконец, выход США из ядерной сделки побуждает Иран ко все большему сближению с Россией. При этом Москва не только сохраняет, но даже развивает свои отношения с Тель-Авивом. Турция и целый ряд иных ближневосточных государств активно демонстрируют свой интерес в качестве покупателей российских систем вооружения.

Умелая дипломатия вкупе с продажей оружия и технологий делают российское присутствие все более заметным в арабском мире. Если США не предпримут что-то в ближайшее время, резюмирует National Interest, то они рискуют потерять свою традиционную ведущую роль в регионе.