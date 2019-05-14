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National Interest предложил России и США поделить мир между собой

14 мая 2019, 11:39  •  111 • Политика
Все крупные державы стремятся укрепить свои позиции в странах по соседству, и чтобы избежать конфликта, эту реальность нужно понимать, пишет политолог Тед Гален Карпентер в своей статье для The National Interest. Он предлагает США и России поделить мир на сферы влияния.
The National Interest выпустил новый материал, в котором политолог Тед Гален Карпентер говорит о необходимости раздела мира на сферы влияния. При этом решать, кто какие себе выберет, будут Россия и США.
Автор отмечает, что Штаты всегда старались удержать Западное полушарие в сфере своего влияния ещё с тех пор, как впервые была озвучена доктрина Монро в 1820-х годах. А Россия, поддерживая сейчас власти Венесуэлы, представляет "прямой вызов этой доктрине".
Политолог не только советует американскому президенту Дональду Трампу потребовать, чтобы Россия свела свои отношения с Венесуэлой до уровня "нормальных", но призывает его признать один важный факт: США и НАТО пренебрегали российской сферой влияния и даже её ключевой зоной безопасности в Восточной Европе.
Кроме того, политолог напомнил о "вашингтонских провокациях". Так, пишет он, администрация Барака Обамы и вовсе вмешалась во внутренние дела Украины, чтобы свергнуть демократически избранного пророссийского президента.
"С тех пор Украина по сути стала военным союзником США, - пишет Тед Гален Карпентер. - Сейчас они проводят совместные учения и торгуют оружием".
Автор статьи предполагает, что вмешательство России в Венесуэлу стало ответом на "неумную" политику Вашингтона в Восточной Европе. Но при этом он знает, как теперь можно свести конфликты на нет и достичь некоего компромисса.
"Вашингтон должен показать своё желание соблюдать российскую сферу влияния в этом восточном регионе, - предлагает Карпентер. - А Москва должна перестать "заигрывать" на западном полушарии". Иными словам, говорит он, державы должны поделить мир на сферы влияния.
"Ну, вы поняли", - отмечает в своем Twitter публицист и политолог Армен Гаспарян. Его подписчики тут же вспомнили, как в 30-х годах прошлого века два правителя также стремились "поделить мир".
"Старые грабли! Они даже ничего нового не хотят придумывать", - пишут комментаторы.

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