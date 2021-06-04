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National Interest оценил шансы Киева против "грозных Су-35С"
04 июня 2021, 08:20 • 113 • Политика
Журнал National Interest оценил шансы Киева против русских "грозных Су-35С". Собственно, шансов не так много.
В статье для издания автор Марк Эпископос оценил в целом шансы украинской стороны в случае реальной войны с Россией, а не той, которая семь лет идёт, по мнению Киева, между Украиной и нашей страной.
По словам автора, шансов у Киева не так много. Единственное, что могло бы, возможно, уберечь Украину от полного разгрома, - международное вмешательство.
"Передовые российские истребители, в том числе грозные Су-35С, без труда справятся с украинскими боевыми самолётами", - написал он.
Автор напомнил о том, что русские самолёты способны нанести сокрушительные и высокоточные удары по ключевым объектам военной и политической инфраструктуры Украины при помощи ракет класса "воздух-земля" и управляемых бомб.
При этом стоит отметить, что в России неоднократно заявляли о том, что даже обсуждений того, чтобы атаковать или захватывать соседнюю страну, не происходит. Несмотря на это, Киев каждый раз делает панические заявления о том, что "вот-вот" Москва нападёт. И так - восьмой год.
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