Присоединение страны Балтии к альянсу – огромная ошибка

«Многие из так называемых союзников Америки являются не активами внешней политики США, а потенциальными ловушками, которые могут втянуть Америку в ненужные военные столкновения. Слишком часто «союзниками» Вашингтона являются маленькие, слабые, часто бесполезные в военном отношении иждивенцы. Хуже того, некоторые из них находятся в плохих отношениях с более сильными соседними государствами, становясь не союзниками, которые могут помочь, а источниками неприятностей и проблем»,

– пишет американский журнал National interest.

По мнению издания, Вашингтону следовало бы быть более избирательным в отношении тех стран, которые он включает в свой список союзников. Когда официальные лица США назвали режимы, установленные Вашингтоном с помощью военной силы в Афганистане и Ираке, союзническими, стало ясно, что они не понимают, что происходит в реальности.

Эта неразборчивость США в приобретении слабых партнёров в области безопасности особенно остро проявилась при расширении НАТО на Восточную Европу. С середины 1990-х годов администрация США работала над пополнением натовского «зверинца» новыми экземплярами. Трудно понять, как новые союзники по НАТО, такие как Албания, Словения, Черногория и Северная Македония, укрепляют мощь и безопасность Америки, отмечает National interest.

Военные силы, которые могут развернуть наши новые союзники по НАТО, вряд ли вселят страх в Россию или любого другого нашего недруга. Вооружённые силы Албании состоят из 8500 человек, столько же в ВС Словении, а в Северной Македонии чуть больше – 9000. Численность действующей армии Черногории составляет 2400 человек. Для сравнения: в полицейском управлении Остина, штат Техас, числится 2422 человека, напоминает издание.

«Расчёт соотношения риска и выгоды ещё хуже в отношении некоторых других малых стран, присоединившихся к НАТО в эпоху после окончания холодной войны. Эти партнёры не просто неуместны с точки зрения безопасности США; они являются потенциально опасными, потому что могут спровоцировать конфликт между Соединёнными Штатами и обладающей ядерным оружием Россией. Решение президента Джорджа Буша-младшего поддержать заявки трёх прибалтийских республик на членство в НАТО, было и остаётся крайне провокационным для России. А присоединение прибалтийских республик в 2004 году было самым опасным шагом в этом процессе. Такие страны не являются «союзниками» США в каком-либо значимом смысле; они являются уязвимыми иждивенцами, которые могут спровоцировать войну между НАТО (в первую очередь США) и Россией»,

– пишет автор статьи Тед Гален Карпентер, старший научный сотрудник по исследованиям в области обороны и внешней политики Института Катона и пишущий редактор National Interest.

Шло время, однако политики не становились мудрее, наоборот – стали более безрассудными, решив присоединить к НАТО ещё и Украину с Грузией, несмотря на многозначительные предупреждения Кремля о недопустимости подобного шага.

Но в Вашингтоне уже не могли остановиться и начали восторженно называть Грузию и Украину образцами зарождающихся демократий и верными союзниками США. И только Берлин и Париж не раз напоминали о политической и экономической коррупции в этих странах и о возможном кризисе отношений с Москвой. Только благодаря их сопротивлению Украина и Грузия до сих пор не стали членами НАТО.

По мнению автора, самым плохим является то, что отношения Вашингтона с Киевом в области безопасности становятся всё более тесными. За последние пять лет силы США провели несколько совместных учений с украинскими подразделениями. Не секрет, что такие учения направлены против России. А в начале апреля 2021 года Байден заверил президента Украины Владимира Зеленского в «непоколебимой поддержке Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины».

Такое обещание ставит Соединённые Штаты в очень опасное положение, учитывая, что Киев стремится вернуть себе Крым, напоминает Карпентер.

Учитывая размер территории и населения, Украина не относится к той же категории, что и балканские и балтийские мини-государства или Грузия. Однако у этой страны есть ещё больше возможностей (и желания) втянуть Соединённые Штаты и НАТО в опасную войну. При всём хвастовстве Киева о возвращении Крыма исход военного столкновения между Россией и Украиной был бы предрешён.

«Лидеры США должны быть глубоко обеспокоены, когда страна, называющаяся «стратегическим партнёром», громко хвастается возвращением утраченных территорий. Ещё более тревожно, когда этот клиент совершает провокационные военные жесты по отношению к своему могущественному соседу, стремясь втянуть своих союзников в войну на своей стороне. Пора бы уже руководству США более осмотрительно отнестись к приобретению союзников»,

– констатирует National interest.