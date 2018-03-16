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National Interest: Америке могут навредить поставки Киеву комплексов Javelin

16 марта 2018, 15:54  •  68 • Политика
По словам экс-подполковника армии США, Украина не является союзником для Вашингтона.
США не смогут помочь Киеву решить свои задачи на Украине поставками летального оружия. Об этом пишет экс-подполковник армии США, военный аналитик Дэниел Дэвис в своей статье для The National Interest.
Ранее Пентагон заявил, что продажа противотанковых ракетных комплексов Javelin якобы отвечает интересам США, так как "укрепит безопасность Украины". Однако Дэвис замечает, что Киев - не союзник Вашингтона, поэтому риск ухудшения отношений с Россией ради этой цели вызывает сомнения.
"Значительные жертвы возможны, если на кону - ключевые интересы Америки. Однако важно, чтобы и другая сторона была готова пожертвовать чем-то для безопасности США, а в этом случае нет ни того, ни другого", - рассуждает аналитик. По его словам, от поставок выигрывает только Киев, в то время как Америка берет на себя все риски безвозмездно.

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