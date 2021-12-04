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Наталья Поклонская заявила о приходе эпохи "выживания"
04 декабря 2021, 23:50 • 75 • Политика
Экс-прокурор Крыма Поклонская считает, что время хоть какой-то воображаемой, но стабильности и справедливости в мире осталось позади и наступает эпоха "выживания".
Эпоха воображаемой, но стабильности и справедливости в мире остаётся позади, человечество вступает в эпоху "выживания" среди цветущего эгоизма, узаконенного современными нововведениями. Такое мнение высказала экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская на своей странице в социальной сети Instagram.
Политик и дипломат отметила, что нынешнее общество не готово противостоять проявлениям нового времени по причине раздробленности, страха и вражды. Поэтому единственное, что остаётся людям, - это принимать и выживать в любых условиях с самыми жёсткими правилами "игры".
- задаётся вопросом Наталья Поклонская.
Она указала, что сейчас все погружены в "информационную кухню", где питаются исключительно агрессией, унижением, гордыней, ненавистью и страхом. Также многие увлечены гонкой в марафоне "Кто сильнее?", "Кто правильнее?", "Кто праведнее?" и так далее.
- предупредила экс-прокурор Крыма.
Подводя итог, Поклонская отметила, что выживать и приспособиться - это, конечно, тоже вариант. Но разве в этом заключается вся наша жизнь человека, задаётся вопросом политик.
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