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Наталья Поклонская вышла замуж в Крыму

13 августа 2018, 18:54  •  139 • В России

Заместитель председателя комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская, личная жизнь которой долгие годы оставалось тайной для общественности, в минувшие выходные вышла замуж. Ее избранником стал руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев.

Свадебная церемония состоялась в родном для Поклонской Крыму, где она проживала с 10 лет. Гости торжества рассказали, что все было оформлено "скромно, но со вкусом", передает Daily Storm.

На церемонии присутствовали лишь близкие для Натальи люди - родственники, коллеги из силовых структур и некоторые депутаты. В окружении Натальи Поклонской корреспонденту "Комсомольской правды" эту информацию комментировать пока отказались.

Избранником Натальи стал руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев

Кстати, ранее Наталья Поклонская уже однажды приоткрывала завесу тайны над своей личной жизнью. СМИ уже писали о неком гражданском муже депутата. В декларациях о доходах супруг не значился, но в прессе все же сплывала информация о том, что у Поклонской есть мужчина.

Сама Наталья информацию не опровергала, но и не подтверждала. Лишь однажды, летом 2017 года, она призналась, что рассталась с человеком, с которым планировала оформить брак. Есть информация, что именно с ним же Наталья и обвенчалась в Среднеуральском женском монастыре в конце 2015-го.

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