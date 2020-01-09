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Наталья Поклонская: Третья мировая война давно началась. И Россию втянули в схватку

09 января 2020, 15:09  •  197 • В России

После ракетного удара Ирана по военным базам США, многие забеспокоились - большая война уже на пороге. Но депутат Госдумы Наталья Поклонская уверена, Третья мировая давно началась - выражается она в локальных конфликтах и экономических схватках. Вторжение американцев в Ирак, бойня в Югославии, майдан и обстрелы Донбасса - все это ее отголоски.

— Целые страны порабощают другими способами. Например, американцы через перевороты пытаются менять президентов и целые режимы, - сказала депутат. - Сейчас ни Трампу, ни другим «воякам» не нужно стирать Иран или иные «интересующие» их страны бомбами с лица земли. Есть другие методы. Например, экономическая блокада и санкции. Именно это президент США пообещал Ирану. Именно этот метод использовали против России, пытаясь лишить нас самостоятельности.

Поклонская считает, что Россия также втянута в Третью мировую.

- Россия - одна из самых могущественных стран на планете. Поэтому мировые конфликты не могут проходить мимо неё, - заявила «КП» экс-прокурор Крыма. - Тем более нас в них постоянно втягивают, пытаются вывести на провокацию. Если бы мы были, как Сан-Марино или Люксембург - могли бы спокойно отсиживаться за спинами больших братьев. Но и самостоятельности и суверенитета у нас бы не было. Выполняли все по указке крупных стран. Поэтому наше участие в разрешении развязанных конфликтов что в Украине, что в Сирии - просто неминуемо.

Наталья Поклонская: Я поняла, что в политике неправильно думать по-прокурорски

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