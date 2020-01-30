Наталья Поклонская: С законом о домашнем насилии не согласна

Меня постоянно спрашивают - каково мое мнение о законопроекте по профилактике насилия в семье. Признаюсь честно: прочитала я этот документ совсем недавно. Предлагаемые им нововведения не могу поддержать. Если есть необходимость в принятии подобного документа, то я со своей командой составила свои предложения. И исключительно в случае поддержки людей, буду принимать решение о целесообразности их внесения.

Поправки в законопроект о профилактике домашнего насилия:

Во-первых, изменить название - «Закон о сохранении и укреплении семьи». Мы должны сместить акценты. Не показывать, что дом для человека - это самое опасное место. Необходимо сохранять семьи, укреплять их, давать возможность остудить горячие головы, бесконечные скандалы.

Во-вторых, изменить порядок получения защитного предписания.

Выдаваться оно должно добровольно. Только если женщина или мужчина считает, что преследования от его супруга опасны для жизни, выдавать документ. Уточнить Сроки. Если его выдаёт полицейский - продолжительность 30 дней. Можно продлить - ещё на 30 дней. Дальше - обращаться в суд.

Судебное предписание можно получить на один год. На время развода пары и после разрыва отношений - на год после развода.

Ввести пункт добровольного применения. Если пара уладила проблемы, то пострадавшая сторона может заморозить действие документа. Если проблемы возникли вновь - продлить предписание.

В-третьих, кризисные центры. Они должны проходить аккредитацию в министерстве соцзащиты. Они не должны заниматься коммерческой деятельностью. Их финансирование ложится на бюджет региона.

В-четвертых, полностью исключить пункт про общественные организации, которые занимаются профилактикой, психологической помощью. Это ляжет на государственные кризисные центры, где любая женщина сможет получить помощь. НКО не должны вмешиваться в семьи!

В-пятых, четко прописать пункты: что считается семейно-бытовым насилием. «Имущественный вред», «психический вред» - это размытые термины. Под них можно подвести что угодно. Не купил ребёнку телефон - имущественный вред. Повысил голос на сына - психический вред. Нужны четкие определения. Например, если насильник не покупает домой продукты, морит семью голодом. Или унижает жену словесно, делая её зависимой от себя жертвой.

Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В-шестых, оградить семью от ложных доносов. Пока о своём подозрении может заявить любой сосед, даже которому просто ты не понравился. И против тебя начинается расследование. Если кто-то обращается в полицию с жалобой - он должен привести доказательства. Если якобы из квартиры регулярно слышны крики - аудиозаписи. Показания жертв, что их морят голодом или унижают. Записи разговоров, как их унижали словесно.

В-седьмых, оградить семьи от манипуляций. По нынешней версии закона, муж или жена могут изолировать супруга от ребёнка. Например, из-за собственных разборок добьются судебного предписания, и один из родителей не сможет видеться с сыном или дочкой. Нужны четкие правила, как работать с доказательствами, как их собирать. Они должны быть подкреплены не только обвинениями. Тут возможна клевета. Как от родственников, так и от сторонних людей: учителя, соседи.

В-восьмых, провести реформу среди участковых. Разгрузить их от бумажной работы. Увеличить их численность. Чтобы они могли охватывать больше людей. Строго спрашивать за работу по заявлениям супруг, разрешить применять меры к буйным гражданам.

В-девятых, предусмотреть функционирование медицинских вытрезвителей для буйных супругов. После вытрезвления обязательный курс с психологом и наркологом.

Это основные идеи, которые предлагаю включить в самый обсуждаемый законопроект.

В последнее время я слышу о волнении некоторых людей, которые в недоумении спрашивают, о моем якобы «уходе из православия».

Скажу одно - я не образец праведника, бывает иногда спотыкаюсь и поднимаюсь, но при этом - всегда остаюсь православным христианином.

Воспитана в семье, где царила атмосфера радости и добра.

Желаю каждому человеку крепкую семью, основанную на традиционных ценностях. Именно поэтому предлагаю полностью изменить законопроект.

Или вообще снять с обсуждения.

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