Наталья Поклонская прокомментировала повышение пенсионного возраста

За идей повысить пенсионный возраст в России следят не меньше, чем за Чемпионатом мира по футболу. Депутат Госдумы Наталья Поклонская уверена: идею нужно дорабатывать вместе с народом. Для этого она встретится с крымчанами, чтобы узнать их мнение о пенсионной реформе.

- Действующая пенсионная система, конечно, устарела и нуждается в реформировании, - рассказала «КП» Поклонская. - Но предложенный Правительством РФ вариант повышения пенсионного возраста до 65/63 лет исключительно в этой части, по моему мнению, необходимо корректировать. Чтобы у людей не было ни излишних страхов, ни излишних иллюзий. Именно поэтому на вопрос, как я буду голосовать в части повышения пенсионного возраста, ответила "против". Вместе с тем законопроект нужен, его необходимо прорабатывать с позиции "человек - государство". Сегодня идут дискуссии и подготовлены предложения к данному законопроекту.

Депутат уверена, что оппозиционеры хотят заработать себе бонусы на хайповой теме.

- Понятно, что оппозиционные силы активно включатся и уже включились в раскачивание ситуации и общественных "настроений" с одной целью - заработать для себя бонусы. Не для людей. Не для выработки оптимального варианта пенсионной реформы. Не для конструктивного диалога по обсуждению различных вариантов. Мной, после обсуждения различных точек зрения, приёмов граждан, встреч с крымчанами и руководством Крыма будет обобщена вся поступившая информация и подготовлены предложения по данному законопроекту, - отметили Поклонская.