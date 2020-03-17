Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Я был в бешенстве»: мужчина добивается компенсации от врачей за ампутированный ...
Бесконечная Арктика, но нашли… как? Русские поставили в тупик американских военн...
«Болезнь имеет четыре очерченных этапа»: пульмонолог о лечении коронавируса
Врач описал последние минуты умирающих от коронавируса
Главная / В России

Наталья Поклонская: Про стыд за квартиры и «загадочного духовника»

17 марта 2020, 02:00  •  43 • В России

- Наталья Владимировна, первая история - это коронавирус. Вы заразиться не боитесь?

- Наверное, все боятся. Большая роль самовнушения. Невозможно спокойно дышать даже, боишься. И уже ты себе придумываешь эти симптомы. Горло чешется. Чихнешь - все уже. У меня дома кошечка, она подавилась водой. Я говорю: «Карамелька, нечего на окнах с воронами разговаривать! А то сейчас на опыты сдадим». Шучу. Непонятно, почему такой сильный ажиотаж. Ответы приходят. Наверное, у нас люди мало знают, что такое коронавирус, как его лечат. Поэтому такой страх и присутствует.

- Я слышал, в Думу приходили люди в химзащите, все обрабатывали средствами.

- Да. Пришлось приходить лаборантам со специальными химическими какими-то жидкостями. И обрабатывали полностью двери, холлы, кабинеты, вентиляцию. Что-то делали, чем-то спрыскивали.

- Кстати, а на отмечание юбилея коронавирус не повлиял?

- Повлиял. Я пригласила очень много иностранцев на свой юбилей в Крым. И все уже купили билеты. Это мои друзья из Италии, Индии, Турции. И поэтому друзья не приедут из этих стран. Но я пока думаю даже перенести празднование дня рождения на другую дату. Посмотрим.

МИССИЯ РУССКОЙ УКРАИНКИ

- Еще 18 марта - годовщина возвращения Крыма. У вас лично нет тоски по Украине? Почти все ваши выступления - это про Киев. Вам и журналисты часто говорят: «Переезжайте из Украины, вы же русский депутат».

- Конечно, есть тоска. По нормальной Украине. Тогда была страна, сейчас она рушится со всей своей культурой и историей. Поэтому я говорю о спасении Украины. Моя задача как русской украинки - помочь Украине ожить, прийти в себя, убрать этих клопов и паразитов, которые сосут кровь из этой страны.

- Русская украинка - что это такое?

- Это все русскоязычные люди, которые родились на Украине. Так уж сложилась судьба, что в 1991 году Украина стала независимым государством. Но все мы вышли из одной купели. Я родилась в Луганске. Это была Украина. Поэтому я - украинка. Но я русская по духу, по языку. Но считаю, что нужно четко разграничивать национальность и гражданство Украины. После майдана некоторые украинцы стесняются называть себя гражданами Украины.

- Бывший помощник президента Сурков сказал, что Украины не существует. Существует только украинство. Вы с этим согласны?

- Нет. Украина как таковая есть. И есть украинская нация. Это тоже надо признавать. Когда мы начнем принимать и уважать вторую сторону, то и там все изменится. Риторику нужно менять. Постоянно идет акцент и накаливание обстановки в отношении украинцев. Что это хохлы, что сало…

- Кстати, Сурков и назвал украинцев хохлами.

- Так нельзя. Мои деды были украинцами. Они жили на Украине. И они воевали и погибали. И как мы можем всех людей равнять под эти смешки? Сало, хохол… Нет, не нужно. Они не виноваты в том, что развелись эти клопы бандеровские. Вот это - хохлы. Вот это - негодяи. Их надо уничтожать.

- А возможно присоединение Украины к России?

- Я считаю, что необходимо примирение Украины с Россией. По поводу присоединения, это уже такой вопрос, который необходимо рассматривать и решать просто людям, народу. Украина, она независимая. Пусть будет независимое государство. Но братское нам государство. Пусть оно будет процветающее государство, но братское нам государство. И мы вместе будем развиваться и идти дальше.

«МЕНЯЮСЬ ПО-ЖЕНСКИ»

- Вот для многих Поклонская - это такой проект, который был создан тогда, в 2014 году. Ну кого-то надо было взять на знамена. Слухи ходят разные, что Поклонскую создал то Сурков, то Володин. Как было на самом деле?

- Суркова я по сей день не видела ни разу. Личной встречи у меня с ним не было. И по телефону с ним не разговаривали. Вот то, что по телевизору показывают, в интернете, - я могу посмотреть, фотографию Суркова - все. Поэтому знать я его не знаю. Володина впервые встретила, когда мне было предложено идти на выборы в Госдуму, - это в 2016 году. Вот ответ на вопрос - я точно ничей не проект. Действовала душевно, это мои чувства были, которые я получила в Киеве, видя безобразие на улицах и преступление, которое было совершено против украинского народа.

Отмечать день рождения Поклонская не станет. И дело даже не в мистическом числе 40. Депутат испугалась коронавируса.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Если проследить ваши выступления в прессе, в соцсетях, можно заметить, что вы сильно поменялись. Стали ярче выступать, даже либеральнее. Сделали голливудскую фотосессию. Готовите имидж к 2021 году? К выборам в Госдуму?

- Знаете, когда человек стоит на месте и не меняет своего отношения к чему-либо, то тут надо подумать - что-то не то происходит с этим человеком. Значит, он застоялся. Некоторые изменения - это чисто женские. Женщине свойственно меняться. Ну хочется по-разному выглядеть. Изменение к политическим каким-то вопросам связаны с тем, что у меня меняется мировоззрение. Я не знаю, на пользу это пойдет в 2021 году либо во вред.

- А есть желание пойти в Госдуму?

- Я пока не знаю. Если будет такая возможность и действительно инициатива от людей, то я пойду.

Эксперт: Люди готовы голосовать за Путина в 2024-м, потому что он уже прошел два больших кризиса и знает, что делать...

- А тут важнее от людей или от партии?

- Партия, как и раньше, решает многое. Но я люблю людей. Посмотрим. Я не знаю, «Единая Россия» будет меня приглашать на эти выборы либо нет, с учетом пенсионной реформы и всех других моментов, с которыми я шла вразрез партии. Если бы я была на месте руководства фракции, я бы, наоборот, такую Поклонскую позвала бы. Знаете почему? Потому что люди видят - к Поклонской можно обратиться. Она может пойти в противовес любого решения. Это важно для фракции.

ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

Самое сложное - развод

- Перейдем уже к личной истории. Я смотрел ваше интервью на RT с Иваном Сурвилло. Вы сказали, что вам стыдно говорить про свои квартиры. А что такого стыдного? Хоромы огромные?

- Отсутствие таковых. Я участник «крымской весны», помню, из Киева приехала, и мне не было где жить в Симферополе, и мне приходилось ездить за 80 км в деревню либо в кабинете ночевать. В Уютное, к родителям. У меня до сих пор нет, к сожалению, своего личного жилья. Квартира прокурорская, служебная, в Симферополе, ее не разрешают мне приватизировать. А здесь, в Москве, квартира от Думы служебная, она до 2021 года. Но я уже строю дом.

- Большой?

- Ну для нас с Настей - нормальный. У нас один этаж, а второй будет мансардный этаж, то есть без отопления.

- Вторая тема - там же прозвучало в интервью - про развод. Вы же говорили, что не будете…

- У меня Иван спросил, какой самый тяжелый период ушедшего года. Я сказала - это период развода. Но это действительно самый неприятный и тяжелый был период ушедшего года, но самый, слава богу, хорошо закончившийся. Потому что вокруг меня только люди искренние, родные и любимые, те, кто не будет…

- А вас все поддерживали в этот период родные?

- Очень меня поддерживали. У меня, если честно, ребенок переживал, она говорила - мама, если ты поменяешь свое решение, я соберу вещи и завтра же уйду из дома. Даже так было. Представьте, вот до какой степени надо было начудить!

- В новостях постоянно мелькает: «экс-духовник, экс-муж Поклонской». Как вы с этим живете?

- Я с этим живу как-то нормально. А вот как они с этим живут, это вопрос. Ну экс-духовник - он от меня отрекся. Хотя он и не влиял на мою жизнь. И никак не влиял на мои решения. Просто кому-то очень надо было публично показать, что у меня есть духовник и это именно он. И я постоянно выступала и говорила, что нет у меня духовника. Не влияет на мои решения монах, игумен, ну нет такого. Если у меня есть духовник, то об этом точно никто не узнает.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
16 марта 2020, 16:30
«Действовать на опережение»: правительство России объявило о новых мерах по борьбе с коронавирусом
16 марта 2020, 16:00
Почему разведка НАТО шарахается от Крыма
16 марта 2020, 19:00
Путин наградил Ротенберга звездой героя
16 марта 2020, 19:30
«Заработали столько же»: Путин рассказал о потерях экономики России от западных санкций
16 марта 2020, 21:30
Большинство — завезённые: число случаев заражения коронавирусом в России достигло 93
16 марта 2020, 19:00
Русский народ, Бог и президентские сроки: КС признал законными поправки в Конституцию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 марта 2020, 08:30
«Запад не оставил иного выбора»: к каким последствиям привела полная приостановка Россией действия ДОВСЕ
16 марта 2020, 00:35
"Профессор Вера" после травли Терешковой переключилась на оскорбления и фейки
11 марта 2020, 15:35
Немецкий политолог: Зеленский находится на грани срыва, спасаясь наркотиками
12 марта 2020, 08:35
«Мы потеряли Львов, столица украинства теперь Луцк» – Фарион
13 марта 2020, 08:35
Гаагский суд доказал вину Украины в крушении МН-17
14 марта 2020, 01:35
"Война идёт": Украинский журналист "набросился" на секретаря посольства РФ и получил отпор
11 марта 2020, 05:35
Россия сможет победить в нефтяной войне с США: NI увидел в развале ОПЕК "месть" за американские санкции
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.