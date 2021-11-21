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Наталья Поклонская призвала не делить людей из-за QR-кодов
21 ноября 2021, 18:30 • 57 • Политика
Наталья Поклонская вновь ответила на вопросы подписчиков касаемо QR-кодов, призвав не делить общество на защитников и противников меры.
Посол России в Кабо-Верде и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская вновь ответила на вопросы подписчиков касаемо коронавирусных ограничений, вводимых в стране.
Поклонская напомнила, что ранее она уже высказывалась касаемо QR-кодов. С точки зрения посла, "дискриминация людей по наличию или отсутствию у них QR-кода о вакцинации является нарушением фундаментальных прав человека". Также Наталья Поклонская добавила, что не приемлет и "угрозы врачам об аннулировании дипломов в случае, если они выскажутся против вакцинации".
Наталья Поклонская указала на "высказывания оскорбительного характера" в отношении не желающих вакцинироваться или получать QR-код, подчеркнув, что призывы отказывать этой группе граждан России в медицинской помощи являются "подстрекательством к нарушению гарантируемых Конституцией прав человека на охрану здоровья и медицинскую помощь". Разбирательства в связи с подобными нарушениями - прерогатива прокуратуры России, добавила Поклонская.
Но в любом случае каждый в России обязан отстаивать свои права только законными способами, подчеркнул Наталья Поклонская, добавив в завершение:
"И не превращаться в разрозненное общество людей, разделённых по признаку наличия или отсутствия цифрового кода (соответственно, с правами и без)".
Полная версия поста доступна в личном телеграм-канале Наталья Поклонской. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, почему введение QR-кодов в России не нарушает конституционных прав.
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