Наталья Поклонская призвала не делить людей из-за QR-кодов

Наталья Поклонская вновь ответила на вопросы подписчиков касаемо QR-кодов, призвав не делить общество на защитников и противников меры.

Посол России в Кабо-Верде и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская вновь ответила на вопросы подписчиков касаемо коронавирусных ограничений, вводимых в стране.

Вопросы, которые вы мне направили, в основном связаны с QR-кодами, поэтому отвечаю письменно, чтобы изложить свою позицию более кратко, - написала Поклонская в личном телеграм-канале.

Поклонская напомнила, что ранее она уже высказывалась касаемо QR-кодов. С точки зрения посла, "дискриминация людей по наличию или отсутствию у них QR-кода о вакцинации является нарушением фундаментальных прав человека". Также Наталья Поклонская добавила, что не приемлет и "угрозы врачам об аннулировании дипломов в случае, если они выскажутся против вакцинации".

Наталья Поклонская указала на "высказывания оскорбительного характера" в отношении не желающих вакцинироваться или получать QR-код, подчеркнув, что призывы отказывать этой группе граждан России в медицинской помощи являются "подстрекательством к нарушению гарантируемых Конституцией прав человека на охрану здоровья и медицинскую помощь". Разбирательства в связи с подобными нарушениями - прерогатива прокуратуры России, добавила Поклонская.

Но в любом случае каждый в России обязан отстаивать свои права только законными способами, подчеркнул Наталья Поклонская, добавив в завершение:

"И не превращаться в разрозненное общество людей, разделённых по признаку наличия или отсутствия цифрового кода (соответственно, с правами и без)".

Полная версия поста доступна в личном телеграм-канале Наталья Поклонской. Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова объясняла, почему введение QR-кодов в России не нарушает конституционных прав.