Наталья Поклонская ответила на негодование Петра Порошенко по поводу Крымского моста

Мост через Керченский пролив мечтали возвести еще при царе-батюшке больше века назад. Смогли построить при президенте Владимире Путине.

- Грандиозная стройка завершена, открытие моста - торжественный день для всего Крыма и Кубани, теперь российский Крым соединен с российским материком, - рассказала "КП" депутат Госдумы Наталья Поклонская. - Да, этот проект был запланирован еще нашим святым государем Николаем Вторым. Но известные исторические события помешали ему это сделать. Сначала Первая мировая, потом революционные протесты. Сегодня наш президент, благодаря твердой воле, сделал то, что было запланировано более ста лет назад. И нам повезло стать свидетелями этого уникального события. Это облегчит жизнь крымчан, упростит приезд туристов к нам на отдых.

Поклонская ответила и на высказывания украинского лидера Петра Порошенко о том, что и строительство и открытие моста незаконны.

- У кого что болит, тот о том и говорит. Наверняка это его боль. Наверняка он думает, что однажды ему придется бежать от собственного народа, который он с приспешниками постепенно уничтожают. Крымчане никогда не убегали, они всегда будут стоять за родную землю. Что поделать, если на Украине такие трусы смогли захватить власть... - считает депутат.