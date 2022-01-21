Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бородай назвал цену, которую придётся заплатить за признание Донбасса: "Вой...
"Обратный отсчёт пошёл": дипломат предупредил страны Запада о риске не...
"Будет предложен размен": Аналитики "расшифровали" обращение...
"Он так осмелел или сам не понял?": "Успокоительную" речь Зе...
Главная / Политика

Наталья Поклонская может занять пост замглавы Россотрудничества

21 января 2022, 14:20  •  108 • Политика
Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Об этом в пятницу, 21 января, сообщил источник «РИА Новости».
«Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Данный вопрос сейчас обсуждается», — заявил он.
Сама Поклонская отметила, что пока преждевременно комментировать вопрос о ее дальнейшем трудоустройстве.
13 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла РФ в Кабо-Верде. Комментируя назначение, она рассказала «Известиям», что ранее хотела заниматься дипломатической работой и прошла обучение в Дипломатической академии и стажировку в МИДе.
Однако 19 января в МИД РФ заявили, что отъезд Поклонской в Кабо-Верде не состоится по личным обстоятельствам. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что кандидатуры на пост посла РФ в Кабо-Верде вместо Поклонской пока не согласовывались.
Ранее Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам. Кроме того, Поклонская работала в должности прокурора Республики Крым.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



108
Источник
Похожие новости
21 января 2022, 06:10
Сразу три флота России пришли в движение. Где будет нанесён удар?
21 января 2022, 06:10
"Допустим, война": Нардеп предсказал реакцию властей Украины. Цензурно не получилось
21 января 2022, 04:25
Шутка Путина: Чего больше всего испугалась Польша?
21 января 2022, 02:40
Вопрос с Курилами можно решить за минуту. В Китае рассказали, кто победит
21 января 2022, 02:40
"Пришёл как привидение": Порошенко обидел официантов ресторана
21 января 2022, 06:10
Захарова разоблачила "пассажи нечеловеческой лжи" Госдепа: "Доказательство гениальное"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 января 2022, 12:10
Что с Назарбаевым? Сатановский поделился опасениями
17 января 2022, 10:55
Назарбаев умер? Неожиданное заявление прозвучало в прямом эфире: "Похоронили"
17 января 2022, 15:00
На Россию подали иск на 290 миллиардов долларов за введение контрсанкций. Ловушка ВТО захлопнулась
15 января 2022, 08:45
Путин объявил войну Европе — еще не поздно сдаться
15 января 2022, 17:30
Диванные войска Украины объявили мобилизацию
17 января 2022, 05:40
"Подавитесь вы этими санкциями": Журналисты расхохотались, увидев "ответку"
15 января 2022, 18:05
Навальный вышел по УДО… или по HBO?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.