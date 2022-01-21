Наталья Поклонская может занять пост замглавы Россотрудничества

Экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Об этом в пятницу, 21 января, сообщил источник «РИА Новости».

«Наталья Поклонская может занять пост заместителя главы Россотрудничества. Данный вопрос сейчас обсуждается», — заявил он.

Сама Поклонская отметила, что пока преждевременно комментировать вопрос о ее дальнейшем трудоустройстве.

13 октября российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской на пост посла РФ в Кабо-Верде. Комментируя назначение, она рассказала «Известиям», что ранее хотела заниматься дипломатической работой и прошла обучение в Дипломатической академии и стажировку в МИДе.

Однако 19 января в МИД РФ заявили, что отъезд Поклонской в Кабо-Верде не состоится по личным обстоятельствам. В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил, что кандидатуры на пост посла РФ в Кабо-Верде вместо Поклонской пока не согласовывались.

Ранее Поклонская была депутатом Госдумы VII созыва, заместителем председателя комитета нижней палаты парламента по международным делам. Кроме того, Поклонская работала в должности прокурора Республики Крым.