Одна из главных новостей этого года – свадьба депутата Госдумы и экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской. Ее избранник – юрист Иван Соловьев. Впервые супруги дали вместе большое и откровенное интервью Радио «Комсомольская правда». Поклонская и Соловьев рассказали, как видео с их торжества продали прессе, почему мужа Натальи Владимировны попросили уволиться с работы, и зачем они в тайне держали свои отношения.

Наталья Поклонская и ее муж Иван Соловьев: Все ждут, что у нас будут детки. Надо ждать хороших новостей 00:00 00:00

«ВИДЕО С НАШЕЙ СВАДЬБЫ ПРОДАЛИ ЗА ДЕНЬГИ»

КП:

- Иван Николаевич, ваша свадьба с Натальей Владимировной проходила в тайне. Не ожидали, что ролики просочатся в Интернет?

Соловьев:

- Мы не рассчитывали на публичность. И собирались постепенно по возвращении в Москву осенью об этом говорить. Но случилось так, как случилось. Эта информация была передана. Даже появилось видео через два дня. Наверное, шли переговоры, как это видео наиболее выгодно реализовать. Судя по всему, переговоры успешно прошли. В тот день 13 августа посмотрел в телефон, увидел более 70 звонков без ответа, все мессенджеры были забиты просьбами, вопросами, правда ли это. Я спрятал телефон под диван.

КП:

- Появился даже коллаж (очень похожий на оригинал), где вы с Поклонской стоите на фоне портрета Николая Второго…

Соловьев:

- Фотомонтаж был очевиден. Взяли фото Наташи из актового зала прокуратуры. И мою старую фотографию откопали. У людей возникли сомнения: правда ли это?

КП:

- На видео со свадьбы Наталья Поклонская танцует под музыу «Хуторянка» - тоже звук наложили на монтаже?

Соловьев:

- Софии Ротару не было у нас на свадьбе. Но песня была настоящая. А я сидел за столом с православным батюшкой, мы поднимали тосты. Он нам пожелал удачи. Мы выпили крымского вина. А Наташа с детьми от души плясала.

КП:

- На свадьбе были только самые близкие люди?

Поклонская:

- И несколько коллег, друзей. Это семейный праздник. Не публичная свадьба, когда ты с фатой и в свадебном платье.

КП:

- Вы уже вычислили, кто ролик выставил?

Поклонская:

- Конечно. Посмеялись с мужем.

КП:

- Это было из злого умысла?

Поклонская:

- По неосторожности это было невозможно сделать. Человек понимал, кому он передает материал, как преподносит информацию. Мы ни на кого не обижаемся, зла не держим.

Соловьев:

- Но спросить у нас можно было бы.

КП:

- Это видео появилось за деньги?

Соловьев:

- Думаю, не бесплатно. Если бы человек хотел рассказать все сразу, он бы дал в подтверждение журналистам и видео просто так.

Патриарх Кирилл и Шойгу обсудили убранство Главного армейского храма Впервые супруги дали вместе большое и откровенное интервью на Радио «КП»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«БАНКЕТ ПРОШЕЛ НА ТРОЕЧКУ С МИНУСОМ»

- Владельцы маленького ресторанчика, в котором вы отмечали торжество, стали всем рассказывать, что у вас было на праздничном столе… Для вас это было странно?

Соловьев:

- Странного в этом ничего нет. Здесь сошлись два обоюдных интереса. Первый – интерес журналистов, которые хотели подробностей. Мы на связь не выходили, решили не комментировать эти новости. Журналисты поехали в этот ресторан. А там были рады их встретить. Дополнительная популярность никому не мешает. Кстати, ресторан и повара не превзошли себя. Процентов на 30 использовали свой потенциал.

- А вам как сербская кухня?

Поклонская:

- Сербская кухня безумно вкусная. От души, порции огромные. Я такую дня два-три могу есть. Но хочу отметить отношение администрации ресторана, что выборочный подход к гостям был. Если это обычные простые люди, то для них был обычный стол: огурчики-помидорчики, консервы. А к определенным гостям постоянно подходили, другие блюда приносили. Даже и здесь было такое отношение несколько странноватое. Поэтому три с минусом.

Соловьев:

- Мы в числе избранных гостей не были. Кушали то же, что и все.

Поклонская:

- В числе избранных гостей были выгодные люди. Те, от кого зависело дальнейшее выгодное общение с некоторыми представителями ветвей власти. Там подавалось другое блюдо.

КП:

- А вы не обиделись на них, что они так все рассказали?

Поклонская:

- На кого обижаться? Ну пусть, если они таким образом себе зарабатывают рекламу. Мы просто туда больше не пойдем.

Одной из главных новостей этого года стала свадьба депутата Госдумы и экс-прокурора Крыма Натальи ПоклонскойФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«ПОСЛЕ ЖЕНИТЬБЫ ПОПРОСИЛИ УВОЛИТЬСЯ»

КП:

- В прессе прошла новость, что после свадьбы вам пришлось уволиться из аппарата Уполномоченного по правам человека. Как это произошло?

Соловьев:

- Причины этого ухода лежат, в том числе, и в тех событиях, которые были летом. Мне было сделано предложение покинуть свою должность. О причинах не буду говорить из этических соображений. Все было бы нормально до того момента, пока в это не попытались вовлечь Наталью. Некоторым образом – опосредованно. Но с целью давления на меня. Это не просто не по правилам, не по понятиям, если хотите, для меня это за гранью устоев порядочности.

КП:

- Вы работаете сейчас вместе женой?

Соловьев:

- На данном этапе это так. Мы работаем над рядом проектов. Это проекты в социальной сфере, это проекты в сфере защиты прав верующих. Мы видим, что происходит на Украине, очень много обращений. Недавно направили письмо турецкому послу с нашим заключением юристов.

«НЕКОТОРЫЕ РЕВНИВЫЕ ПОКЛОННИКИ НАТАЛЬИ УГРОЖАЮТ РАСПРАВОЙ»

- Иван Николаевич, у Натальи Владимировны очень много поклонников. Вам еще не приходилось с ними сталкиваться после свадьбы?

Соловьев:

- Это все люди сдержанные, ценят в Наталье Владимировне человеческие качества. Есть и те поклонники, которые видят в ней красивую женщину, что не запрещено, потому что это объективно. Среди них есть те, кто хотели бы познакомиться с Натальей Владимировной. Кто-то даже предлагал жениться, другие формы покровительства готовы были оказывать. Я это отношу к желанию на фамилии Поклонской себя пропиарить. Около Госдумы подкарауливал печально известный гусар из Екатеринбурга. Он предлагал себя в качестве мужа Натальи Поклонской. Решил встать возле Госдумы и ждать ее выхода.

Поклонская:

- Здесь очень недорабатывают психиатры. Явно же все видно.

КП:

- Угрозы не поступают?

Соловьев:

- Бывает, от людей, которые переживают, что Наталья Владимировна изменила свой семейный статус. Они хотели бы видеть себя на этом месте. Очевидно, для них это глубокое разочарование. И они пытаются это место освободить. Но пусть они на это не рассчитывают.

«ПЫТАЛИСЬ НЕ ТОЛЬКО ВЗОРВАТЬ, НО И ПОЦЕЛОВАТЬ»

КП:

- Известны ли случаи, когда против вас готовили покушения? Как у вас обстоят дела с безопасностью?

Поклонская:

- Были. Один, по фамилии Филатов, отбывает наказание 12,5 лет. Это было в 2015 году. Он установил взрывное устройство, которое сам и соорудил. Поставил взрывчатку в прокуратуре возле ворот, установил таймер – в 8.45 должно было сработать, когда я въезжала в прокуратуру. Ночью сотрудники ополчения обнаружили сумку, вызвали сотрудников ФСБ, полиции, обезвредили. Все живы.

Поклонская и Соловьев рассказали зачем они в тайне держали свои отношенияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

КП:

- А кто-то пытался прорваться к вам, когда вы идете на улице?

Поклонская:

- Пытался. Есть даже смешной случай. 9 мая 2014 года, когда мы с Сергеем Валерьевичем Аксеновым поздравляли наших ветеранов в Парке Победы, уже 20 граммов фронтовых выпили вместе с ветеранами. Мы идем с Аксеновым, охрана рядом. И тут один мужчина выбегает из толпы и бежит прямо ко мне. Мои охранники не сработали. Он подбегает ко мне и в щечку целует. И бежать. Тут его мои охранники скрутили. Он: «Я зато нашу Поклонскую поцеловал!» Это по-доброму. Крымчане делают это с добрыми побуждениями. Но были разные случаи.

«С ОБИДЧИКАМИ ЖЕНЫ ПОГОВОРЮ ПО-МУЖСКИ»

КП:

- Заступаться приходилось за супругу?

Соловьев:

- Конечно. Больше в таком плане – нахмурить брови или взять покрепче под руку. Были угрозы и от коллег-депутатов. Один из таких расхрабрился после завершения разбирательств в комиссии по контролю за доходами (ее возглавляла Поклонская, - ред.) Этот коллега, окрыленный оправдательным вердиктом, в безлюдном месте к Наталье подошел и в достаточно фамильярной форме, на «ты» ей говорит: «Ну что с тобой теперь делать?» И смотрит. Но инициатором расследований против депутатов Наталья не была. Она получила материалы от спецслужб. И просто добросовестно выполняла свои обязанности. Но замужнюю женщину называть на «ты» - это за пределами моего понимания. Человек из такой республики, где очень сильно уважают женщин, особенно замужних. Считается бесчестьем такое отношение. Может, он считает, что за Наталью некому заступиться? Или он считает, что ему все позволено? Я бы настоятельно рекомендовал этому человеку извиниться перед Натальей. А если он такое позволит в следующий раз, пусть обращается ко мне, мы будем с ним по-мужски разговаривать.

КП:

- Вам пришли сотни вопросов от наших читателей. Давайте озвучим самые популярные.

Ирина, Воронеж:

- Вы сейчас большую часть времени живете в Москве или в Крыму? Не думали обзавестись собственным домом?

Соловьев:

- Три недели в месяц мы должны быть в столице. У Натальи в Госдуме. А на региональную неделю мы отправляемся в Крым. Там личный прием граждан проходит. Где-то совмещаем это с небольшим отдыхом. У Наташи там есть служебная квартира. Она нам не принадлежит. И есть дом Наташиных родителей в селе Уютном, куда мы любим приезжать. Поскольку это для Наташи родной дом. Там все напоминает о ее детских годах. Там другой ритм жизни, по-другому люди относятся. Я был искренне изумлен. Потому что Наталья, будучи прокурором больше двух лет, не имеет в Крыму абсолютно ничего. Ни земли, ни дома, ни какого-то бизнеса. Сейчас нам бы хотелось скромный домик там сделать.

Наталья Поклонская и ее муж Иван Соловьев в эфире на Радио «КП»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Я ГОТОВЛЮ, А МУЖ ВОДИТ МАШИНУ»

Инна, Москва:

- Как и где вы познакомились? Расскажите историю своей встречи.

Поклонская:

- Иван Николаевич приехал в командировку в Крым. У нас в прокуратуре мы познакомились. Встретились в часовне (Николая Второго, - ред.) тоже в прокуратуре. Эту часовню мы построили. А сегодня с Иваном вместе доводим до ума. Доделываем роспись внутри.

Илья, Томск:

- Не думали о венчании?

Соловьев:

- Все чудеса случаются по вере. Чем мы отличаемся от всех? Конечно же, мы люди православные, верующие. Мы все сделали, как полагается.

Алена, Пермь:

- Как у вас обустроен быт? Кто дома готовит? Какие блюда любимые бывают на столе?

Поклонская:

- Хозяйка готовит – я. Стараюсь. Иногда не получается. Иногда получается. По-разному. Практика, опыт. Сейчас люблю готовить гуся в духовке. Надеюсь, мужу нравится. Берете на рынке самого лучшего гуся. Его нужно посолить, поперчить, чесноком натереть. Лавровый лист. Смазать горчицей, маслом оливковым. В рукав и в духовку

Антон, Белгород:

- Кто водит машину? Подвозите жену до работы? Часто ли удается проводить время вместе? Или все съедает работа?

Соловьев:

- Машина в нашей семье есть. Когда будни, Наташа передвигается на служебной машине. В выходные мы ездим, я за рулем. На работе мы вместе. Мы не разделяем время на работе и время отдыха. Специфика деятельности такова, что нет ни рабочего времени, ни времени отдыха. Просто есть время.

Поклонская:

- Даже когда мы на собственной машине, с нами охрана. Все вместе. Две машины.

Соловьев:

- Ездим небольшим табором.

«НА РАБОТЕ – ГЕНЕРАЛ, А С СУПРУГОМ ЧУВСТВУЮ СЕБЯ СЛАБОЙ ЖЕНЩИНОЙ»

Валентина, Мурманск:

- Почему вы влюбились в Наталью Владимировну? Что вам в ней понравилось? Наталья Владимировна, а что вам понравилось в Иване Николаевиче.

Соловьев:

- Вряд ли ты отдаешь себе отчет, почему ты влюбился. Очень многие люди проживают свою жизнь, так и не испытав этого чувства. Я благодарен Господу за то, что я это испытал. Мне очень захотелось быть рядом с этим человеком. Это чувство было настолько всеобъемлющим, что так все Господь устроил, что мы рядом.

Поклонская:

- Я – генерал. Но важно, если дома с мужем ты чувствуешь себя женщиной по-настоящему, слабой обычной женщиной, за которую так заступится муж, что мало не покажется. Женщина должна оставаться женщиной. И это способен сделать только тот мужчина, который рядом с ней.

Ольга, Севастополь:

- Не думали о пополнении в семье? Мы все ждем новости о том, что у вас будут детки.

Поклонская:

- Все ждут новости о том, что у нас будут детки. Хорошие новости всегда все ждут. Надо ждать хороших новостей.

КП:

- Все-таки ждать?

Соловьев:

- Хороших новостей надо ждать всегда.

КП:

- В семье удается отказаться от обид друг на друга?

Поклонская:

- Можно по-детски обидеться и отпустить.

Соловьев:

- Мы с Натальей Владимировной до этого не в воинской части жили и не в местах лишения свободы отбывали наказание. Были обычными людьми, со своей жизнью. У каждого свой характер. Причем характеры твердые. Вряд ли Наталья Владимировна без твердого характера была бы тем, кто она есть. И у меня тоже непростой характер. Но мы четко понимаем для себя, что если каждый будет настаивать на своем, если каждый будет давать волю в сложные моменты споров, то можно сказать такое, с чем потом другому человеку будет очень сложно смириться. Важна сдержанность, умение посчитать до десяти или до двадцати. И всегда помнить, что все обиды проходят. Все непонимания можно преодолеть. Нет таких непониманий, которые бы любящие люди не преодолели.

КП:

- Почему вы так долго скрывали отношения? Были фото с «Бессмертного полка», где вы вместе.

Поклонская:

- Мы же не на допросе у следователя.

Соловьев:

- Когда стало что рассказывать, тут же за нас почему-то это рассказали другие. Когда был «Бессмертный полк», мы были просто соратниками.

НАТАШИНА МАМА ПЕРЕЖИВАЛА ИЗ-ЗА ОСКОРБЛЕНИЙ С «МАТИЛЬДОЙ»

Олег, Саратов:

- Какое у вас отношение к Николаю Второму? Поддерживали Наталью Поклонскую в борьбе с «Матильдой».

Поклонская:

- Мы вместе прошли этот период и вместе идем дальше. И отношение к государю у Ивана точно такое же, как и у меня.

КП:

- Как вы поддерживали Наталью Владимировну?

Соловьев:

- Самыми лучшими словами были не слова поддержки, а вклад в общее дело, которое мы вместе с Наташей делали. Я те дни вспоминаю – каждый день новый вызов, на который приходилось отвечать. Мы сидели и практически постоянно что-то писали, на что-то отвечали, что-то публиковали. Тогда в Москве жила Наташина мама. Она по своей привычке каждое утро начинала с просмотра интернета. Она привыкла читать о своей дочке в позитивном ключе, хорошие статьи, пожелания. А здесь вдруг самосвалами лилась грязь. Порой от людей, которые просто Наталью не знали. Порой выдвигали нелепые аргументы, которые были неприкрытой ложью. Шли откровенные оскорбления. Я смотрел на Наташину маму и видел, насколько переживает она. Для нее это было полное смещение сознания. Как можно так люто ненавидеть того, к кому до этого хорошо относились?

КП:

- А вам не хотелось выйти и заступиться?

Соловьев:

- Да, хотелось разобраться. Но самым лучшим ответом были наши выдержанные, но хлесткие ответы.

Поклонская:

- Потом некоторые очень говорливые деятели умолкали, уходили. Словно было сражение на саблях.

КП:

- На дуэль Жириновского чуть не вызвали.

Поклонская:

- Хорошо. Иван Николаевич так отвечает, что потом умолкают, и надолго.

Соловьев:

- Это как раз то, что вдруг в тебе появляется, ты находишь именно те слова, которые нужны. Это бывает, когда рядом с тобой человек, которого ты любишь. Потому что этот человек тебя вдохновляет и дает тебе силы, чтобы это делать.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники