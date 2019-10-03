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Наталья Панченко: «Шансов выжить у них не было»
03 октября 2019, 09:39 • 457 • Украина
Разрушенные в результате обстрела частные жилые дома в Горловке © Ирина Геращенко/РИА Новости
К концу января 2015 года ситуация в зоне боевых действий на юго-востоке Украины значительно обострилась. Донецкий аэропорт был освобождён, операция по окружению Дебальцева входила в решающую стадию. Ряд тяжёлых поражений и большие человеческие потери в ВСУ привели к ожесточённым обстрелам по всей линии соприкосновения. Особенно страдали гражданские в прифронтовой полосе. Дом Егора Панченко находился в северо-западной части Горловки — менее чем за 5 км от позиций ВСУ. Из-за постоянной канонады семья больше 20 дней практически безвылазно жила в подвале, а дочь Егора Панченко уже несколько месяцев не ходила в школу.
«Вечером 21 января начался сильный обстрел, — вспоминает вдова Егора. — Мы с дочкой спрятались в подвале, муж остался наверху и курил. В соседний дом прилетел снаряд. Всё загорелось. Муж и ещё пять человек побежали тушить».
Была серьёзная угроза, что огонь перекинется на соседние дома. Мужчины пытались сбить пламя своими силами, женщины стали звонить в МЧС и пожарную службу. Стрельба со стороны украинских позиций продолжалась, но мины и снаряды падали где-то дальше. По словам очевидцев, огонь вёлся с северо-запада, со стороны посёлка Шумы.
Внезапно ещё один снаряд упал рядом с горящим домом. Пять мужчин погибли на месте. Ещё одному горловчанину, тушившему пожар, сильно посекло ноги.
Причиной смерти Егора Панченко стали множественные слепые осколочные ранения с поражением внутренних органов. Нескольких его товарищей разорвало на куски. Шансов выжить у них не было. Позже на месте гибели, у 49-го дома, очевидцы насчитали три воронки от украинских снарядов.
Улица Центральная находится на самой окраине Горловки в частном секторе. Всё застроено малоэтажными домами. Там никогда не было позиций, блокпостов или других военных объектов ДНР. ВСУ целенаправленно стреляли по этому району. Стреляют до сих пор.
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