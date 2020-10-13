|
«Наталкивается на сопротивление группы западных государств»: Лавров об идее формирования многополярного мира
13 октября 2020, 16:45 • 130 • В России
Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие в презентации доклада «Утопия многообразного мира: как продолжается история» на международном форуме «Валдай». RT ведёт прямую трансляцию.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
130
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 октября 2020, 16:45
|
10 октября 2020, 02:40
|
08 октября 2020, 04:50
|
06 октября 2020, 22:35
|
08 октября 2020, 14:00
|
08 октября 2020, 01:10
|
09 октября 2020, 00:05