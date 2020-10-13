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«Наталкивается на сопротивление группы западных государств»: Лавров об идее формирования многополярного мира

13 октября 2020, 16:45  •  130 • В России
Глава МИД России Сергей Лавров принимает участие в презентации доклада «Утопия многообразного мира: как продолжается история» на международном форуме «Валдай». RT ведёт прямую трансляцию.
 
 

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