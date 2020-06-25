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Наталия Нарочницкая: «Не надо нам указывать, какие ценности исповедовать!»

25 июня 2020, 20:25  •  54 • В России

Из поправок в Конституцию Наталия Нарочницкая особенно выделила поправки о территориальной целостности России и примате внутреннего права над международным.

- Я всю жизнь занималась международными отношениями и внешней политикой, - отметила Наталия Алексеевна. - Я из семьи профессиональных и признанных историков. Для меня было очень важно, что внесена поправка о неотторжении российской территории. Всем ясно, какое давление сейчас оказывается на Россию.

Мы говорим о неотчуждаемости российской территории ни под каким видом.

Я помню, как в 90-е у меня просто волосы дыбом становились от шагов новой власти.

Как можно было делать такие уступки недругам на волне новой идеологизации, утверждений, что все беды в нашей внешней политике, оказывается, происходили из-за коммунистической упертости, коммунистического революционного максимализма? Мы видели, как Запад воспользовался случаем и прибрал к рукам все, что оказалось неприкрытым.

Я участвовала в митингах и конференциях, подписала открытое письмо ученых в начале 90-х с протестом против передачи Курильских островов Японии. Тогда представители МИДа ездили по Курильским островам и говорили: мы скоро это отдадим!

Слава Богу, неприемлемая акция была приостановлена.

Поправка в Конституцию, запрещающая отчуждать территорию, обезопасит страну от любого пришедшего к власти, который захотел бы делать какие-либо уступки на волне своих симпатий к Западу.

Наталия Нарочницкая подробно пояснила и свою позицию по поправке о приоритете внутреннего государственного права над определенными международными правовыми нормами и правилами.

- Примат внутреннего права над международным означает деколонизацию внутренней системы государства, - считает Наталия Нарочницкая. - Нам все время идут какие-то нравоучения от Совета Европы, который вообразил себя указующим перстом. Нам указывают, какие ценности мы должны исповедовать, как поступать и какие решения принимать, кого слушать.

Поношение России началось не с Крыма. Это был просто удобный повод оказывать давление на страну.

А когда устами президента и парламента было заявлено, что Россия будет защищать традиционные семейные ценности, как по команде все либеральные СМИ стали давить на нас и требовать отказаться от них, иначе, заявляют они, мы не можем быть приняты в семью цивилизованных народов.

А какие критерии цивилизованности? Газоны поровнее? Или когда грех не считается грехом? Мы киваем на европейские страны - вон как у них там хорошо. На Западе критерием демократии давно стали парады содомитов.

Но у нас большинство людей считают, что верные жены лучше неверных, что дети должны иметь нормальных родителей. И то, что это тоже будет отмечено в Конституции, очень важно. Это обезопасит страну от внешнего давления.

Наталия Нарочницкая ответила и на звонки в студию. Из Кирова пробилась слушательница Радио «КП» Галина Ширкова:

- Из Германии в нашу страну поступает целый состав, груженый отходами атомного производства. Современная Конституция запрещает подобные договоры?

- Информацию надо проверить.

-- Захоронение с целью хранения - так было сказано. Я патриот своей страны. Я не хочу, чтобы Германия пачкала нашу страну своими отходами.

- Я с вами солидарна в беспокойстве насчет того, что надо беречь свою страну, - сказала Наталия Нарочницкая. - Но, думаю, что названную вами информацию надо уточнять. Даже если бы такое могло быть, наша страна настолько огромная, столько есть (безлюдных)территорий, чтобы не везти ядерные отходы в густонаселенную Свердловскую область. Все это требует выяснения.

Я думаю, что Конституция создает общие рамки, чтобы подобные решения были весьма затруднены.

В Конституцию мы вносим поправку о неотчуждении российской территории и примате внутреннего права над международным. Это означает деколонизацию нашей внутренней жизни, чего не было в принятой в 90-х Конституции.

Когда поправки будут внесены, это исключит и такие соглашения, о возможности которых говорит Галина Ширкова.

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