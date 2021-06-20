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Nasz Dziennik: Байден передаёт Польшу в руки Германии, что означает – и России

20 июня 2021, 02:05  •  6 • В мире
Президент США всё делает неправильно, уверен польский историк
Польская ежедневная газета Nasz Dziennik бьёт тревогу – Джо Байден проводит неправильную внешнюю политику, отводя в ней важное место России и пренебрегая наивной и доверчивой Польшей, которая во время не заметила расхождения польских и американских интересов. Единственным же центром силы, который может противостоять нарождающемуся немецко-российскому союзу, является Польша, поэтому её и пытаются усмирить, уверен польский историк, профессор Мечислав Рыба, интервью с которым опубликовало издание.
Профессор не сомневается – окружение Джо Байдена рассматривает в качестве своего главного противника Китай, а со всеми остальными планирует договориться, в том числе и с Россией. А после того, как Белый дом отказался от санкций в отношении газопровода «Северный поток – 2», Европу ждёт настоящая катастрофа – «гибридная война, война в киберпространстве, вмешательство в выборы в разных странах, поддержка различных центробежных революционных движений, порождение всевозможных конфликтов, ослабляющих отдельные государства», пугает Рыба, перечисляя грядущие ужасы.
Польский историк искренне возмущён тем, что администрация Джо Байдена в Европе делает ставку на Германию и не обращает никакого внимания и даже пренебрегает такими странами как Польша.
«Если проанализировать события последних лет, то можно увидеть нашу наивность и полное расхождение польских и американских интересов. Сегодня наша политическая элита на себе ощутила расхождения американских и польских интересов, особенно тех, которые определены новой администрацией в Белом доме. Во время президентства Дональда Трампа всё было по-другому, всё как-то работало. Сегодня же Байден, по сути, передаёт Центральную Европу, а вместе с ней и Польшу, в руки Германии, что означает – и в руки России»,
– сожалеет профессор.
И, чтобы уж основательно напугать читателей, напоминает – вскоре после того, как Барак Обама решил «перезагрузить» американо-российские отношения, произошла смоленская авиакатастрофа, «причины которой до сих пор не установлены». Вот только непонятно, кого на этот раз решил обвинить польский историк – то ли Обаму, то ли «руку Кремля».
По его мнению, все сейчас пытаются навредить Польше: высмеивать её и дискредитировать. Особенно, конечно, стараются Берлин и Москва, и для этого есть причина.
«Немцы и россияне пытаются усмирить Польшу, потому что знают: в Центральной Европе только Польша в состоянии стать центром силы в попытке противостояния немецко-российскому союзу. Только Польша может собрать вокруг себя другие европейские страны и стать лидером. В геополитическом плане это превращает Польшу в «зону деформации», что не сулит нашей стране ничего хорошего»,
– констатирует польский историк.
Непонятно только, для чего другим странам высмеивать и дискредитировать Польшу, когда она сама прекрасно с этим справляется без всякой помощи со стороны.
Профессор Рыба не первый раз заявляет об исключительной роли Польши в Европе. Ранее в интервью той же газете Nasz Dziennik он недоумевал, почему в Нормандскую четвёрку входит Франция, а не Польша, которой там место.
«Польша должна была участвовать в решении судьбы украинского государства, но нас проигнорировали и пригласили Францию, что совершенно абсурдно. У французов нет на Украине и в Польше никаких интересов, как и рычагов воздействия. Входить в «нормандскую четвёрку» должна была Польша, а не Франция, ведь речь идёт о нашей сфере влияния. Однако было сделано много ошибок, так что за столом переговоров нас нет. Безотносительно того, что Киев, хотя мы выступаем его адвокатом на Западе, не слишком благосклонно к нам относится, нужно стараться отодвинуть Россию на восток. Это просто соответствует нашим интересам»,
– настаивал историк, не скрывая настоящих польских интересов.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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