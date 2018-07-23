Насущный вопрос дня: что делать с гниющей рыбой? • 216 • Аналитика



Все, что началось после мартовского торжественного шествия рейтинга доверия Путину в плане выборов, продолжается.









Да, сегодня утюги и кофемолки намекают, что от критики президента стоит воздержаться. На всякий случай. Причем, кстати, это не касается СМИ тотально. В первую очередь это депутатам всех уровней прилетело.



Депутаты у нас не дураки. Впрочем, что я про депутатов вообще, если говорить надо о «Единой России» в целом. Потому что от думы какого-нибудь там Богучара до Государственной Думы России — везде у нас большинство ЕР.



И эта… партия последнее время явно сорвалась с цепи. В плане выражения любви к народу, избравшему ее депутатов.



Парадокс, но самым народолюбивым в ЕР оказался самый своеобразный и самый обсуждаемый в прошлом депутат. Все уже поняли, что речь идет о Наталье Поклонской.







Очень сложно реагировать, но если уж госпожа Поклонская, которую мы часто критиковали за не совсем логичные поступки, одна оказалась одновременно и женщиной без страха, и мужиком с железными тестикулами…



Ее голос против – это показатель. Показатель много чего, но в первую очередь, исходя из обещания разобраться с ней, – показатель того, что, что бы там ни ворохталось в голове госпожи Поклонской в плане царебожества, совесть там присутствует однозначно.



«Конечно, мы обязательно этот вопрос обсудим, потому что было принято решение президиума генерального совета партии «Единая Россия», согласованное с председателем, о консолидированной поддержке данного «пакета». Соответственно, было решение президиума фракции о консолидированном голосовании», — сообщил руководитель фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.



Понятно, что инакомыслящих у нас не любят — раз, и не ценят — два. И приятно осознавать, что не все в ЕР обменяли совесть на депутатские зарплату и пенсии. Есть еще просто не голосовавшие. Скрывшиеся за больничными, отпусками по уходу за детьми, командировками.



Ну что ж, хорошо, что хоть один настоящий мужик в думской партии есть. Наталья Поклонская. Да, я критиковал ее не раз и не два, но после своего голосования (не важно, кстати, чем оно вызвано, подсказкой с небес или тараканами в голове) Наталья Владимировна имеет право выступать за кого угодно и как угодно. Хоть за Николая Романова, хоть за Андрея Первозванного. Да начни она на шествия с ликом Будды ходить, один черт, буду аплодировать. Стоя и с жаром.



И, кстати, очередной шедевр от великого и праведного борца за народ Евгения Федорова порадовал. Кому интересно – на сайте НОДа висит это… творчество. Ролик вышел 20 числа. В нем борец за наши права, проголосовавший, естественно, ЗА «реформу», объясняет нам, почему и как мы в этом виноваты. И какую мы делаем грандиозную ошибку, не поддерживая реформу. И Путина.







Ладно, оставим пока за кадром все эти вещи, поговорим о «Единой России».



Спросите: а что о ней говорить? А есть что. В конце концов, это партия власти, которая фактически контролирует все процессы, происходящие в стране. И пока (очень жирно подчеркиваю) нет вроде бы никаких поводов думать, что ЕР кому-то уступит свое главенствующее место.



Наверное, стоит напомнить, откуда вообще взялось это образование. Чуть ниже станет понятно, почему я так акцентирую на этом ваше внимание.



1 декабря 2001 года сперва была образована «Единая Россия». Образована, если кто забыл, отнюдь не на пустом месте. Были вполне реальные составляющие. Пенсионная реформа. Арифметика для правительства



Партия «Единство», лидеры Сергей Шойгу, Александр Карелин, генерал-лейтенант милиции Александр Гуров при поддержке тогдашнего председателя правительства Владимира Путина и олигарха Бориса Березовского.



Блок «Отечество — Вся Россия», созданный «группой товарищей» в лице мэра Москвы Юрия Лужкова, министра Евгения Примакова, президентов республики Татарстан Минтимера Шаймиева, республики Башкирии Муртазы Рахимова, республики Ингушетии Руслана Аушева и губернатора Санкт-Петербурга Владимира Яковлева.



«Наш дом — Россия». Эта кузница политических кадров была создана ещё в 1995 году по инициативе Бориса Ельцина, а организовали партию Виктор Черномырдин (председатель правительства) и Иван Рыбкин (председатель Госдумы).



Это не «вишенка на тортике», это была как раз партия Хозяев Страны. Ну что там какой-то Шойгу… Молодой и честолюбивый министр всего-навсего. В создании партии приняли участие лобби обеих крупнейших на тот момент административно-монополистических группировок: топливно-энергетической (Виктор Черномырдин плюс президент РАО «Газпром» Рем Вяхирев) и металлургической (первый вице-премьер правительства Олег Сосковец). Вот откуда пошла реальная сила и мощь ЕР.



Тем не менее, сегодня все это объединение, именуемое «Единой Россией», под руководством… А кто руководит? Опять обожаемый народом Дмитрий Анатольевич…



Это получается, теперь именно по приказу/указу господина премьер-министра будут кошмарить Поклонскую, решившую не поддержать мудрую инициативу главы партии?



Ну да, за меньшие вещи можно и партбилетик на стол положить… Но в каждом монастыре свои уставы.



А что же Самый Главный? Который типа не видит, не участвует и вообще — это не его дело? Но простите, а кто там обещал, что «пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет?»







Вот тут интересно выходит, если оттолкнуться от факта. То ли Владимир Владимирович Путин не президент, поскольку депутаты его партии (его, его, было и на вывесках «Приемная председателя партии «Единая Россия» В. В. Путина») уже проголосовали за пенсионный грабеж, то ли… Киев не переживёт ещё один референдум. Почему Порошенко выгодно захватить Донбасс



Ой, даже страшно сказать. Президент России Владимир Владимирович Путин просто обманул свой народ. Вообще, злые языки поговаривают, что такое происходит весьма часто. Но это же злые языки…



Добрые языки говорят, что Путину не нравится ни один из предложенных вариантов.



«Мне никакой вариант не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится», — сказал Путин в ходе общения с волонтерами на стадионе в Калининграде.



Знакомо. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.







Депутаты и олигархи рыдали за народ, но оставляли себе многосоттысячные и миллионные зарплаты в месяц. И, соответственно, пенсии от 43 000 (депутат Госдумы) и выше. Оставались на содержании громадные красивые, но совершенно бесполезные отделения Пенсионного фонда.



Впрочем, это я глупость сморозил. Какие же они бесполезные, они деньги собирают с народа, а потом воруют. Обнуляя, замораживая и так далее.



Но и это еще не все. Оставим президента, оставим ПФР. Вернемся к депутатам.



Как на днях сказал очередной депутат (заксобрания города Пскова), Ян Лузин, противники повышения пенсионного возраста — просто враги и провокаторы: «Раньше их называли "враги народа", а сейчас — политические провокаторы».



Надо ли говорить, что господин Лузин – единоросс? Наверное, не стоит. И так понятно.



И совершенно понятно, что плевать хотел господин Лузин на все это копошащееся у него под ногами. Биосфера, одно слово. Электорат.



Кстати, и господин Песков довольно внятно объяснил, что рейтинги – это здорово, но президенту на них… В общем, президент занят служением народу, а рейтинги – это так… Для слабаков. Нулевой вариант для России и США



Главное, что регионы на местах (в основном большинстве своем) дружно поддержали эту нужную инициативу с пенсионным грабежом под видом реформы. И проголосовали соответственно.



И вот что у нас получается на выходе?



А получается то, к чему мы шли все эти годы с помощью тупого и бездумного голосования «потому что больше не за кого». И проголосовали в итоге за депутатов, которым абсолютно плевать с высоты на этот электорат. А заодно и президента, который запросто утвердил все то же самое бправительство.







Кстати, господину президенту, будь у меня возможность, я бы задал только один вопрос. На который он вряд ли смог ответить. Я спросил бы, почему мы уже 18 лет его правления все еще живем по копии Конституции США, по которой у нас отнимают все права: на образование, пенсию, медицину. И по которой у народа отняли все ранее принадлежавшие ему богатства страны. Даже теоретически принадлежавшие.



Так что же делать, если депутатам всех уровней, министрам, вице-премьерам, губернаторам, мэрам, единороссам, премьер-министру и президенту просто плевать на народ?..



Горячие головы скажут что-то про «на улицы, на площади, к оружию» и так далее.



Неправильно. Этого и так ждут. И к этому, скорее всего, власти-то готовы. И полиция, Росгвардия, ОМОНы, СОБРы и так далее. И СМИ тоже. Первый канал будет громко вещать на тему вышедших на улицы предателей и провокаторов. Ведомых продажными либерастами и купленными Госдепом США диссидентами.



Нет, стоит пойти другим путем. Молчаливым и бескровным.







Сегодня я склонен поддержать тех, кто в марте призывал бойкотировать выборы. И, как показала практика, не зря. Более 80 случае вбросов не за Собчак, понятное дело – это много. Это говорит о том, что власть все-таки не уверена, что толпы ринутся голосовать за единственного кандидата. Малый флот России



Хорошо, скажете, еще 5 лет впереди.



Нет. Намного меньше.



Великий принцип «Рыба гниет с головы, но чистить ее надо с хвоста» во всей красе.



Рыба российского правительства и законотворчества сгнила напрочь. Вся. От головы до хвоста. Но чистят рыбу все же именно с хвоста. А значит, надо дать заслуженного пинка ЕР, начиная с самого низкого уровня. С муниципальных выборов. Просто чтобы в случае очередной «пенсионной реформы» на местах в регионах не оказалось тех, кто тупо проголосует, потому что «партия сказала».







Можно было так голосовать в прошлом нашей страны. Но увы, не те времена, не та партия слегка.



Прислушаться к нашему мнению и заставить понять, что мы не электорат, а все-таки народ, можно. Даже господина Путина, которого абсолютно не греют рейтинги в 76 или 85% (ага, так и поверили все), может пронять зрелище абсолютно пустых избирательных участков.



Да, выборы муниципального уровня – это мелко. Зато показательно. Именно в городских думах начинается формирование власти ЕР. Именно оттуда и начинается в основном путь наверх народных нахлебников, простите, избранников высшего уровня.



Да, начнутся стоны на тему, что «все это бесполезно» и «наголосуют без нас». Не наголосуют. Понятно, что систему вбросов и забросов, а также исправлений и приписок после выборов ЕР освоила прекрасно. Было бы с чего забрасывать.



Все эти «приди и испорти бюллетень» — это все оттуда. Чем больше пришло на участок, тем больше можно переписать/приписать. Знаю, о чем говорю, не одни выборы откатал. Правда, за «партию жуликов и воров» ни разу не играл, а вот крови попил у них достаточно. Кумовской капитализм привёл к обнищанию четверти украинского населения



Пустые участки на выборах в Госдуму – это серьезнее. За Госдумой уже смотрят европейцы, да и прочий мир тоже присылает наблюдателей. И тут реально могут возникнуть вопросы к Путину уже от реально независимых от России СМИ. Где ваш электорат, господин Путин? На митингах видели, на участках нет. Кто кого выбирал?



Ну и эпик – это, конечно, выборы нового президента, которого по традиции приведет старый. Вот тут систему реально можно сильно тряхануть. 10-20% пришедших голосовать в любом случае погоды не сделают. А позорище мирового уровня устроят однозначно.



В общем, будет весело. Заранее представляю реакцию чиновников-"единороссов", мечущихся в ожидании неминуемой выволочки за неявку на выборы кандидатов «Единой России».



Будет показательно. Стоит показать, что народ реально в стране чего-то может.



Вот я против всех этих массовых маршей, они чреваты провокациями. Хотя тоже показательны. Против битых стекол в администрациях и драк с полицией. Надо спокойно. Спокойно игнорировать все потребности «Единой России».



В особенности главную потребность – потребность в наших голосах.



И тогда, возможно, лет через 5-6 мы реально увидим тех, кто готов будет за зарплату в 340 тысяч и пенсию в 43 тысячи именно служить народу.



А пока у нас не народ, а электорат, отдающий голос за 400-500 рублей, пока избирают депутатов так, что потом эти «слуги народа» плюют в лица этого народа…



В общем и целом начинать надо с того, что переставать быть электоратом. И постепенно становиться народом. Только так. Без крови и мордобоев, тихо, спокойно и неотвратимо. Через недоверие существующей власти, через постепенное выдавливание потерявших совесть депутатов.



Умнеть надо, россияне. Умнеть.



И более того, начинать понимать, что (жаль, конечно) только начинающий жить 64-летний авиадиспетчер не будет сажать самолет с делегацией Госдумы, летящей из ПАСЕ. А 63-летняя хирург не будет оперировать тому же Федорову инфаркт миокарда. Митинг в умирающем городе пенсионеров



Мне бесконечно жаль, что этого не случится.



Диспетчер в 60 лет просто не пройдет медкомиссию и окажется на улице. Или в обещанном министром Топилиным «центре по переподготовке» переквалифицируется в таскальщика тележек у гипермаркета. И хирург уйдет. Просто потому, что не захочет искать на свои ослабевшие глаза и трясущиеся руки соответствующую статью Уголовного кодекса.



Это генсек раньше или в наше время президент (а заодно и депутат) смогут повеселить электорат Паркинсоном и Альцгеймером одновременно. Все к тому и идет, кстати.



А вот в 60-65 очень плохо наблюдаю токарей, фрезеровщиков, шахтеров, машинистов поездов и кранов, сталеваров и водителей.



Но чтобы это дошло до сидящих на тронах, троны надо сильно пошатнуть. Не революцией, нет. Не акциями неповиновения или вандализма. Оставим это для западных масс типа Франции. Нам не нужны войска на улицах, разгромленные магазины и горящие машины. 146% не нужны.



Нам не нужны великие потрясения (хотя нам их постоянно устраивает наше родное правительство и депутаты). Нам нужна великая Россия.



Наша рыба сгнила. Вся. Но избавляться от гнили «Единой России» надо с хвоста. Выбивая по кирпичикам тот фундамент, на котором вконец распоясавшиеся чиновнички и депутаты так неплохо сидят.



Наверное, лозунг «Долой партию жуликов и воров!» надо снова поднимать повыше. Чтобы увидели все. А действительно, что делать? В любом случае, делать-то что-то надо, не так ли?Все, что началось после мартовского торжественного шествия рейтинга доверия Путину в плане выборов, продолжается.Да, сегодня утюги и кофемолки намекают, что от критики президента стоит воздержаться. На всякий случай. Причем, кстати, это не касается СМИ тотально. В первую очередь это депутатам всех уровней прилетело.Депутаты у нас не дураки. Впрочем, что я про депутатов вообще, если говорить надо о «Единой России» в целом. Потому что от думы какого-нибудь там Богучара до Государственной Думы России — везде у нас большинство ЕР.И эта… партия последнее время явно сорвалась с цепи. В плане выражения любви к народу, избравшему ее депутатов.Парадокс, но самым народолюбивым в ЕР оказался самый своеобразный и самый обсуждаемый в прошлом депутат. Все уже поняли, что речь идет о Наталье Поклонской.Очень сложно реагировать, но если уж госпожа Поклонская, которую мы часто критиковали за не совсем логичные поступки, одна оказалась одновременно и женщиной без страха, и мужиком с железными тестикулами…Ее голос против – это показатель. Показатель много чего, но в первую очередь, исходя из обещания разобраться с ней, – показатель того, что, что бы там ни ворохталось в голове госпожи Поклонской в плане царебожества, совесть там присутствует однозначно.«Конечно, мы обязательно этот вопрос обсудим, потому что было принято решение президиума генерального совета партии «Единая Россия», согласованное с председателем, о консолидированной поддержке данного «пакета». Соответственно, было решение президиума фракции о консолидированном голосовании», — сообщил руководитель фракции, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.Понятно, что инакомыслящих у нас не любят — раз, и не ценят — два. И приятно осознавать, что не все в ЕР обменяли совесть на депутатские зарплату и пенсии. Есть еще просто не голосовавшие. Скрывшиеся за больничными, отпусками по уходу за детьми, командировками.Ну что ж, хорошо, что хоть один настоящий мужик в думской партии есть. Наталья Поклонская. Да, я критиковал ее не раз и не два, но после своего голосования (не важно, кстати, чем оно вызвано, подсказкой с небес или тараканами в голове) Наталья Владимировна имеет право выступать за кого угодно и как угодно. Хоть за Николая Романова, хоть за Андрея Первозванного. Да начни она на шествия с ликом Будды ходить, один черт, буду аплодировать. Стоя и с жаром.И, кстати, очередной шедевр от великого и праведного борца за народ Евгения Федорова порадовал. Кому интересно – на сайте НОДа висит это… творчество. Ролик вышел 20 числа. В нем борец за наши права, проголосовавший, естественно, ЗА «реформу», объясняет нам, почему и как мы в этом виноваты. И какую мы делаем грандиозную ошибку, не поддерживая реформу. И Путина.Ладно, оставим пока за кадром все эти вещи, поговорим о «Единой России».Спросите: а что о ней говорить? А есть что. В конце концов, это партия власти, которая фактически контролирует все процессы, происходящие в стране. И(очень жирно подчеркиваю) нет вроде бы никаких поводов думать, что ЕР кому-то уступит свое главенствующее место.Наверное, стоит напомнить, откуда вообще взялось это образование. Чуть ниже станет понятно, почему я так акцентирую на этом ваше внимание.1 декабря 2001 года сперва была образована «Единая Россия». Образована, если кто забыл, отнюдь не на пустом месте. Были вполне реальные составляющие.Партия «Единство», лидеры Сергей Шойгу, Александр Карелин, генерал-лейтенант милиции Александр Гуров при поддержке тогдашнего председателя правительства Владимира Путина и олигарха Бориса Березовского.Блок «Отечество — Вся Россия», созданный «группой товарищей» в лице мэра Москвы Юрия Лужкова, министра Евгения Примакова, президентов республики Татарстан Минтимера Шаймиева, республики Башкирии Муртазы Рахимова, республики Ингушетии Руслана Аушева и губернатора Санкт-Петербурга Владимира Яковлева.«Наш дом — Россия». Эта кузница политических кадров была создана ещё в 1995 году по инициативе Бориса Ельцина, а организовали партию Виктор Черномырдин (председатель правительства) и Иван Рыбкин (председатель Госдумы).Это не «вишенка на тортике», это была как раз партия Хозяев Страны. Ну что там какой-то Шойгу… Молодой и честолюбивый министр всего-навсего. В создании партии приняли участие лобби обеих крупнейших на тот момент административно-монополистических группировок: топливно-энергетической (Виктор Черномырдин плюс президент РАО «Газпром» Рем Вяхирев) и металлургической (первый вице-премьер правительства Олег Сосковец). Вот откуда пошла реальная сила и мощь ЕР.Тем не менее, сегодня все это объединение, именуемое «Единой Россией», под руководством… А кто руководит? Опять обожаемый народом Дмитрий Анатольевич…Это получается, теперь именно по приказу/указу господина премьер-министра будут кошмарить Поклонскую, решившую не поддержать мудрую инициативу главы партии?Ну да, за меньшие вещи можно и партбилетик на стол положить… Но в каждом монастыре свои уставы.А что же Самый Главный? Который типа не видит, не участвует и вообще — это не его дело? Но простите, а кто там обещал, что «пока я президент, повышения пенсионного возраста не будет?»Вот тут интересно выходит, если оттолкнуться от факта. То ли Владимир Владимирович Путин не президент, поскольку депутаты его партии (его, его, было и на вывесках «Приемная председателя партии «Единая Россия» В. В. Путина») уже проголосовали за пенсионный грабеж, то ли…Ой, даже страшно сказать. Президент России Владимир Владимирович Путин просто обманул свой народ. Вообще, злые языки поговаривают, что такое происходит весьма часто. Но это же злые языки…Добрые языки говорят, что Путину не нравится ни один из предложенных вариантов.«Мне никакой вариант не нравится, связанный с повышением возраста. И уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, которым это нравится», — сказал Путин в ходе общения с волонтерами на стадионе в Калининграде.Знакомо. Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус.Депутаты и олигархи рыдали за народ, но оставляли себе многосоттысячные и миллионные зарплаты в месяц. И, соответственно, пенсии от 43 000 (депутат Госдумы) и выше. Оставались на содержании громадные красивые, но совершенно бесполезные отделения Пенсионного фонда.Впрочем, это я глупость сморозил. Какие же они бесполезные, они деньги собирают с народа, а потом воруют. Обнуляя, замораживая и так далее.Но и это еще не все. Оставим президента, оставим ПФР. Вернемся к депутатам.Как на днях сказал очередной депутат (заксобрания города Пскова), Ян Лузин, противники повышения пенсионного возраста — просто враги и провокаторы: «Раньше их называли "враги народа", а сейчас — политические провокаторы».Надо ли говорить, что господин Лузин – единоросс? Наверное, не стоит. И так понятно.И совершенно понятно, что плевать хотел господин Лузин на все это копошащееся у него под ногами. Биосфера, одно слово. Электорат.Кстати, и господин Песков довольно внятно объяснил, что рейтинги – это здорово, но президенту на них… В общем, президент занят служением народу, а рейтинги – это так… Для слабаков.Главное, что регионы на местах (в основном большинстве своем) дружно поддержали эту нужную инициативу с пенсионным грабежом под видом реформы. И проголосовали соответственно.И вот что у нас получается на выходе?А получается то, к чему мы шли все эти годы с помощью тупого и бездумного голосования «потому что больше не за кого». И проголосовали в итоге за депутатов, которым абсолютно плевать с высоты на этот электорат. А заодно и президента, который запросто утвердил все то же самое бправительство.Кстати, господину президенту, будь у меня возможность, я бы задал только один вопрос. На который он вряд ли смог ответить. Я спросил бы, почему мы уже 18 лет его правления все еще живем по копии Конституции США, по которой у нас отнимают все права: на образование, пенсию, медицину. И по которой у народа отняли все ранее принадлежавшие ему богатства страны. Даже теоретически принадлежавшие.Так что же делать, если депутатам всех уровней, министрам, вице-премьерам, губернаторам, мэрам, единороссам, премьер-министру и президенту просто плевать на народ?..Горячие головы скажут что-то про «на улицы, на площади, к оружию» и так далее.Неправильно. Этого и так ждут. И к этому, скорее всего, власти-то готовы. И полиция, Росгвардия, ОМОНы, СОБРы и так далее. И СМИ тоже. Первый канал будет громко вещать на тему вышедших на улицы предателей и провокаторов. Ведомых продажными либерастами и купленными Госдепом США диссидентами.Нет, стоит пойти другим путем. Молчаливым и бескровным.Сегодня я склонен поддержать тех, кто в марте призывал бойкотировать выборы. И, как показала практика, не зря. Более 80 случае вбросов не за Собчак, понятное дело – это много. Это говорит о том, что власть все-таки не уверена, что толпы ринутся голосовать за единственного кандидата.Хорошо, скажете, еще 5 лет впереди.Нет. Намного меньше.Великий принцип «Рыба гниет с головы, но чистить ее надо с хвоста» во всей красе.Рыба российского правительства и законотворчества сгнила напрочь. Вся. От головы до хвоста. Но чистят рыбу все же именно с хвоста. А значит, надо дать заслуженного пинка ЕР, начиная с самого низкого уровня. С муниципальных выборов. Просто чтобы в случае очередной «пенсионной реформы» на местах в регионах не оказалось тех, кто тупо проголосует, потому что «партия сказала».Можно было так голосовать в прошлом нашей страны. Но увы, не те времена, не та партия слегка.Прислушаться к нашему мнению и заставить понять, что мы не электорат, а все-таки народ, можно. Даже господина Путина, которого абсолютно не греют рейтинги в 76 или 85% (ага, так и поверили все), может пронять зрелище абсолютно пустых избирательных участков.Да, выборы муниципального уровня – это мелко. Зато показательно. Именно в городских думах начинается формирование власти ЕР. Именно оттуда и начинается в основном путь наверх народных нахлебников, простите, избранников высшего уровня.Да, начнутся стоны на тему, что «все это бесполезно» и «наголосуют без нас». Не наголосуют. Понятно, что систему вбросов и забросов, а также исправлений и приписок после выборов ЕР освоила прекрасно. Было бы с чего забрасывать.Все эти «приди и испорти бюллетень» — это все оттуда. Чем больше пришло на участок, тем больше можно переписать/приписать. Знаю, о чем говорю, не одни выборы откатал. Правда, за «партию жуликов и воров» ни разу не играл, а вот крови попил у них достаточно.Пустые участки на выборах в Госдуму – это серьезнее. За Госдумой уже смотрят европейцы, да и прочий мир тоже присылает наблюдателей. И тут реально могут возникнуть вопросы к Путину уже от реально независимых от России СМИ. Где ваш электорат, господин Путин? На митингах видели, на участках нет. Кто кого выбирал?Ну и эпик – это, конечно, выборы нового президента, которого по традиции приведет старый. Вот тут систему реально можно сильно тряхануть. 10-20% пришедших голосовать в любом случае погоды не сделают. А позорище мирового уровня устроят однозначно.В общем, будет весело. Заранее представляю реакцию чиновников-"единороссов", мечущихся в ожидании неминуемой выволочки за неявку на выборы кандидатов «Единой России».Будет показательно. Стоит показать, что народ реально в стране чего-то может.Вот я против всех этих массовых маршей, они чреваты провокациями. Хотя тоже показательны. Против битых стекол в администрациях и драк с полицией. Надо спокойно. Спокойно игнорировать все потребности «Единой России».В особенности главную потребность – потребность в наших голосах.И тогда, возможно, лет через 5-6 мы реально увидим тех, кто готов будет за зарплату в 340 тысяч и пенсию в 43 тысячи именно служить народу.А пока у нас не народ, а электорат, отдающий голос за 400-500 рублей, пока избирают депутатов так, что потом эти «слуги народа» плюют в лица этого народа…В общем и целом начинать надо с того, что переставать быть электоратом. И постепенно становиться народом. Только так. Без крови и мордобоев, тихо, спокойно и неотвратимо. Через недоверие существующей власти, через постепенное выдавливание потерявших совесть депутатов.Умнеть надо, россияне. Умнеть.И более того, начинать понимать, что (жаль, конечно) только начинающий жить 64-летний авиадиспетчер не будет сажать самолет с делегацией Госдумы, летящей из ПАСЕ. А 63-летняя хирург не будет оперировать тому же Федорову инфаркт миокарда.Мне бесконечно жаль, что этого не случится.Диспетчер в 60 лет просто не пройдет медкомиссию и окажется на улице. Или в обещанном министром Топилиным «центре по переподготовке» переквалифицируется в таскальщика тележек у гипермаркета. И хирург уйдет. Просто потому, что не захочет искать на свои ослабевшие глаза и трясущиеся руки соответствующую статью Уголовного кодекса.Это генсек раньше или в наше время президент (а заодно и депутат) смогут повеселить электорат Паркинсоном и Альцгеймером одновременно. Все к тому и идет, кстати.А вот в 60-65 очень плохо наблюдаю токарей, фрезеровщиков, шахтеров, машинистов поездов и кранов, сталеваров и водителей.Но чтобы это дошло до сидящих на тронах, троны надо сильно пошатнуть. Не революцией, нет. Не акциями неповиновения или вандализма. Оставим это для западных масс типа Франции. Нам не нужны войска на улицах, разгромленные магазины и горящие машины. 146% не нужны.Нам не нужны великие потрясения (хотя нам их постоянно устраивает наше родное правительство и депутаты). Нам нужна великая Россия.Наша рыба сгнила. Вся. Но избавляться от гнили «Единой России» надо с хвоста. Выбивая по кирпичикам тот фундамент, на котором вконец распоясавшиеся чиновнички и депутаты так неплохо сидят.Наверное, лозунг «Долой партию жуликов и воров!» надо снова поднимать повыше. Чтобы увидели все. Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 216 Источник Похожие новости Пенсионная реформа. Арифметика для правительства Насущный вопрос дня: что делать с гниющей рыбой? Как сожрать Россию и не подавиться

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