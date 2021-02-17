Насущные пробелы: о чем лидеры фракций говорили с президентом

В российском парламенте не исключают появления новых норм о регулировании соцсетей в связи с угрозой вмешательства во внутренние дела страны. Об этом «Известиям» рассказали в «Единой России» по итогам встречи руководителей фракций Госдумы с Владимиром Путиным, которая состоялась 17 февраля. В ЛДПР предупреждают, что «банально закручивать гайки» нельзя — это может вызвать обратную реакцию и поднять популярность ресурсов, которые попадут под ограничения. Во время беседы с президентом широко обсуждалась и социально-экономическая повестка, включая индексацию пенсий, борьбу с «черными риелторами» и введение продовольственных сертификатов — президент считает, что «подумать над этим можно».

От крестоносцев до пенсий

Общение Владимира Путина с лидерами фракций Госдумы проходит на регулярной основе. В формате 5+1 политики встречались в начале октября прошлого года. Тогда мероприятие, как и сейчас, из-за пандемии прошло по видеосвязи. Кроме того, в конце 2020-го руководители четырех парламентских партий приняли участие в заседании Госсовета, где они также получили возможность выступить со своими инициативами.

Беседы президента с представителями законодательной власти, помимо проработки текущих вопросов, часто сопровождаются хлесткими высказываниями, которые потом еще долго остаются предметом обсуждений и споров. На этот раз упоминание о «варварах с Востока» и «крестоносцах с Запада», ослабивших православную империю, а также яростный призыв Владимира Жириновского лишить депутатских полномочий коммуниста Валерия Рашкина, который, по его мнению, «хуже Навального», поддерживали тонус и искру в мероприятии. Запомнились и слова лидера ЛДПР о невозможности начать карьеру в медицинской сфере.

— Владимир Владимирович, я же не могу пойти гинекологом куда-то и сидеть уговаривать женщин, — заявил Владимир Жириновский, отстаивая свою идею выплачивать женщинам компенсации за отказ от аборта.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Государственной Думы РФ в режиме видеоконференции, 17 февраля 2021 года Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

— Вы и уговорить можете, и гинекологом можете работать. Я думаю, сомнений нет, вы все можете. Это точно, — ответил собеседнику Владимир Путин.

Впрочем, на встрече нашлось время и для более серьезной дискуссии. В частности, была затронута деятельность «черных риелторов», которые с помощью махинаций лишают людей денег или жилья. Депутаты описали одну из ситуаций: муж при разводе продает свою долю мошенникам, которые затем заставляют его экс-супругу отказаться от имущества за низкую стоимость. Владимир Путин заверил парламентариев, что поручит экспертам правительства разобраться с этой проблемой.

Кроме того, глава РФ пообещал подумать над возможностью использовать маткапитал на ремонт жилья. Однако он отметил, что с появлением новых вариантов обналичивания пособия, появляется больше лазеек для незаконных схем. Президент также не исключил вероятность введения продовольственных сертификатов для малоимущих. Хотя сейчас эта инициатива, по его мнению, не так актуальна, как в разгар борьбы с COVID-19. Депутаты призывают создать специальные отделы в магазинах или отдельный универсам, где граждане смогут приобретать продукты с помощью «талона». При этом Владимир Жириновский сразу предупредил, что речь может идти порой о товарах «не самого высокого качества».

Не снята с повестки дня и тема создания алиментного фонда, через который бы государство могло выплачивать деньги за родителей, не способных выполнять свои обязательства. Инициатива предполагает последующее взыскание средств с процентами с родителей. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов также обратил внимание на проблему пенсионеров, трудившихся долгие годы на селе. Действующее законодательство предусматривает доплату к пенсии за 30 лет такой работы только для граждан, которые после выхода на заслуженный отпуск не переехали в город.

— Причем здесь то, живет человек на селе или нет? Главное, что он отработал на селе определенное время. Обязательно посмотрим, — отреагировал Владимир Путин.

Фото: пресс-служба администрации президента РФ/kremlin.ru

Сергей Миронов также попросил президента начать индексировать пенсии военным выше инфляции, как это предусмотрено законодательством в гражданской сфере. По его словам, пенсия для неработающих пенсионеров в этом году будет проиндексирована на 6,3%, хотя официальная инфляция превышает 4%. Однако для военных пенсионеров — доплата не дотягивает даже до уровня инфляции, посетовал депутат. На встрече также было предложено компенсировать выпускникам детских домов расходы на вынужденную аренду жилья.

— В самом центре разговора оказался простой человек и предложения, направленные на повышения его уровня жизни, — заявил «Известиям» первый зампред фракции «Единая Россия» Адальби Шхагошев. — Полагаю, что все инициативы, которые были озвучены главой нашей фракции Сергеем Неверовым, могут быть реализованы, так как все они обсуждены, проработаны с депутатами, с регионами и с руководством партии и правительством.

По его словам, это индексация пенсий работающим пенсионерам, защита ветеранов и исторической памяти о роли СССР в Великой Отечественной войне, а также нормы о сохранении минимального гарантированного дохода после списания долгов. В «Справедливой России» также уверены в том, что основные инициативы будут реализованы.

— Сейчас совершенно очевидно, что главные вызовы, которые стоят перед руководством страны, социальные. Реальные доходы населения падают который год, растет социальное неравенство, все больше бедных людей. Инициативы, которые сегодня прозвучали, способны это исправить, бюджет страны позволяет их реализовать в ближайшее время, — пояснил «Известиям» первый зампред фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов убежден, что сегодняшние предложения найдут отражение в послании Владимира Путина Федеральному собранию, которое сейчас готовится.

Фото: ТАСС/Владимир Гердо

— Это и тема восстановления индексации пенсий работающим пенсионерам, и наше предложение по введению продовольственных сертификатов, — сообщил «Известиям» депутат.

В КПРФ также рассчитывают, что просьбы Геннадия Зюганова будут услышаны. Больше всего коммунистов волнует проблема сокращения партийных списков на выборах. На встрече с Владимиром Путиным об этом также сказали Сергей Миронов и Владимир Жириновский.

— Мы ждем, что этот вопрос будет решен и губернаторы на местах получат определенные сигналы, — пояснили в партии, воздержавшись от более подробных комментариев общения с президентом.

Защитить суверенитет

Встреча не обошлась и без обсуждения международной повестки. В частности, речь шла об угрозе зарубежного вмешательства, которая, по мнению участников встречи, особо актуальна в преддверии грядущих парламентских выборов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США и ее «сателлиты» (скорее всего, он имел в виду страны Евросоюза) пытаются влиять на российскую политику. Глава КПРФ Геннадий Зюганов считает, что Запад ведет «гибридную войну» с Россией, которой надо быть готовой к «информационным диверсиям».

Однако в Москве опасаются не только действий со стороны западных государств, но еще и крупных иностранных корпораций в IT-сфере, которые «перечёркивают законодательства всех стран и на своё усмотрение решают вопросы свободы слова», подчеркнул Вячеслав Володин. Владимир Путин отметил, что речь идет о политике двойных стандартов.

— Посмотрите, на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули — и все, одним росчерком пера. И все молчат, а некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу, — обратил внимание президент. — Или посмотрите, что в Латвии произошло. Взяли, в один удар 16 наших средств массовой информации прихлопнули — и тишина. Где же оценки правдоискателей наших западных по этому поводу и оценки того, что там происходит, в Европе, со свободой слова? Нет, никаких оценок нет. Вроде как так и надо, потому что это якобы борьба с пропагандой. А то, что они делают, — это не пропаганда. А что это тогда? Это инструменты достижения их геополитических целей, в данном случае — в отношении нашей страны.

В разговоре с «Известиями» Адальби Шхагошев не исключил появления новых норм о регулировании соцсетей в связи с угрозой вмешательства во внутренние дела России. Но в то же время он подчеркнул, что они должны приниматься только в случае необходимости.

— Нужно все делать в зависимости от того, какая будет обстановка и какие инструменты могут потребоваться для ее стабилизации. По возможности нужно вступать в дискуссию и убеждать оппонентов в своей правоте с помощью диалога. Но если речь идет о беспардонных попытках вмешательства, переходе определенного рубежа, то в этом случае, конечно, могут появиться определенные инициативы, — пояснил парламентарий.

Сейчас на рассмотрении нижней палаты уже находится ряд инициатив, направленных на пресечение вмешательства, в том числе и через интернет-пространство, напомнил Михаил Емельянов. Однако, по мнению Ярослава Нилова, ужесточать регулирование соцсетей не нужно, так как это может вызвать обратную реакцию и только поднимет их популярность.

— Банально закручивать гайки, чтобы идти по китайскому или не дай бог по северо-корейскому пути, все блокировать и закрывать, нельзя. Это деструктивный путь. Вспомните, что было с телеграмом, когда суд вынес решение о его блокировке и к чему все это привело? К росту популярности и пользователей этой соцсети. В итоге от этой нереализуемой идеи было принято решение отказаться, — напомнил парламентарий.

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Федеральные парламентские выборы имеют исключительную значимость для стабильного, эффективного развития государства и успешного решения тех задач, которые отражены в нацпроектах, отметил на встрече президент. Он подчеркнул: все они подчинены одной цели — качественно улучшить жизнь людей. «Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен», — добавил Владимир Путин. Причём повышенная ответственность, по его словам, лежит именно на партиях «большой четвёрки».