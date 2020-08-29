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Настю Приходько, поддержавшую АТО в Донбассе, все равно травят соотечественники за старые связи с Россией

29 августа 2020, 15:10  •  164 • Украина

Украинская певица Анастасия Приходько призналась, что ее добрые соотечественники до сих пор травят ее за выступление на «Евровидении» от России 11 лет назад, в 2009 году.

«Я до сих пор слышу очень много неприятных высказываний по типу того, что я из России, консервная банка, я выступала на Евровидении от России. Это меня преследует, мне очень обидно за это», — сказала она в эфире четвёртого канала.

Она опять начала оправдываться, что поехала работать в Россию, потому что ее не оценили на родине. «У меня был выбор, и я поехала в Россию», — уточнила она.

Выступив на Евровидении, Настя, тем не менее, не захотела и быть своей в России, и в 2014 году бросилась поддерживать военных ВСУ в Донбасс. А журналистам певицу стала рассказывать, насколько ей «прискорбно» от того, что ее история была связана с Россией. «Для меня Россия после 2014 года не существует», - заявила она.

В конце июля 2014-го она расплакалась на концерте для Национальной гвардии Украины. Именно на лето того года пришлись одни из самых жестоких боев войны в Донбассе, а личный состав Нацгвардии приобрел недобрую славу среди жителей ЛДНР. Далее она последовательно воспроизвела все клише украинских медиа. В сентябре того же года Приходько представила новую песню с оригинальным названием «Герои не умирают» и заявила, что у неё больше нет друзей на российской эстраде и отказалась от российских музыкальных наград.

Впрочем, как выяснилось, не появилось у неё особо и друзей на Украине, сколько бы она ни рисовала тризуб на груди.

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