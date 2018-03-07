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Настя Рыбка попалась в сети Госдепартамента США

07 марта 2018, 23:54  •  406 • В мире
Государственный департамент США считает странной историю Насти Рыбки, которая утверждает, что имеет доказательства о вмешательстве России в американские выборы. Но если в ней будет что-то интересное, в Вашингтоне "должны об этом знать", отметила пресс-секретарь МИД США. Зачем Госдепу нужны свидетельства, копающие могилу Трампу, разбирался "Царьград"
История с арестованной в Таиланде девицей добралась и до американской дипломатии. Анастасия Вашукевич будет рада, что ее послание нашло адресата. На нее обратил внимание Госдеп. 27 февраля задержанная за проведение секс-тренингов Рыбка прямо из перевозившей ее машины с решетками записала видео. На выложенном в Инстаграм ролике она просит власти США предоставить ей политическое убежище, в обмен на которое Рыбка готова рассказать подробности о связи "наших (российских) уважаемых депутатов с Манафортом и Трампом".
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История была раздута после того, как 8 февраля Алексей Навальный опубликовал видео, в котором обвинил вице-премьера России Сергея Приходько в получении взяток от миллиардера Олега Дерипаски. В качестве "доказательства" Навальный использовал видео и фото Насти Рыбки в Инстаграме, снятые на яхте алюминиевого магната. На них, как утверждает оппозиционер, изображен Дерипаска и еще один мужчина, которого тот называет Сергеем Эдуардовичем, а Рыбка – "боссом" миллиардера. Навальный сказал, что тот самый мужчина – это Приходько. Вашукевич, она же Рыбка, заявила, что у нее имеются более 16 часов аудиозаписей переговоров Дерипаски, которые разоблачают "вмешательство России" в выборы президента США.
После неудачной попытки раздуть скандал в России, жалобы Рыбки руками американских СМИ были переданы Госдепу. На брифинге МИД США его пресс-секретарь Хизер Нойерт заметила, что история с Рыбкой кажется "очень странной". Однако Нойерт пообещала, что, если в ней "будет что-то интересное, о чем мы должны знать, тайские власти проинформирует нас об этом".
Любопытно, почему Госдеп не прочь узнать от белорусской эскортницы сведения о "вмешательстве" России в выборы в США? Ведь данные о так называемых связях главы предвыборной кампании Пола Манафорта с российской властью, усугубили бы инициированную Конгрессом дискредитацию Дональда Трампа.
Советник председателя партии "Родина" Владимир Кудашов, сравнивая историю с Pussy Riot, отмечал, что компромат Рыбки направлен в первую очередь против Трампа.
Она (Анастасия Вашукевич) и берет эту горячую тему с Трампом, потому что, если она будет говорить, что путинский кровавый режим ее притесняет, то это явно никому не интересно. А в случае с Трампом на это делается и расчет",
- отметил политолог в эфире телеканала Царьград.
Как, утверждают многие эксперты, Вашукевич, в первую очередь, рассчитывала на популярность и деньги, нежели на некую роль в мировой политике. В любом случае, ее выход на арену не обошелся без политической поддержки и профессиональных "пиарщиков".
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"Кто придумал и организовал акцию в поддержку Харви Вайнштейна возле здания посольства США в России? Кто надоумил Настю публично заняться сексом с незнакомцем? Наконец, кто является автором PR-проекта по раскручиванию секс-скандала в отношении российского олигарха Олега Дерипаски, "тайскими призывами" о политическом убежище? Рядовая публика могла бы рассматривать представленные проекты в качестве личной инициативы Анастасии Вашукевич. Тем не менее, многие будут крайне удивлены тому, что директор московского PR-агентства "Простор" Роман Масленников может стоять за организацией акций в рамках "Rybkagate"", - отметил в интервью Царьграду политолог Денис Коркодинов.
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Политтехнолог напоминает, что "именно под влиянием директора PR-агентства "Простор" Романа Масленникова, который не отрицает связь с Настей Рыбкой, она опубликовала свою резонансную "книгу", послужившей основой для расследования Навального против Дерипаски. В своих публичных сообщениях Масленников не скрывал свою вероятную причастность к организации интервью Насти Рыбки с Владимиром Дудем.
Вызовет ли резонанс история с рыбкой в США, зависит от "политической воли" истеблишмента. Судя по нападкам Конгресса, на Трампа по делу о вмешательстве России такая воля, безусловно, присутствует. Жертвами политических разборок уже стала дюжина членов трамповской администрации, включая советника по нацбезопасности Майкла Флинна, главу ФБР Джеймса Коми, пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера и главного стратега Стива Беннона. На днях в отставку подал и экономический советник Трампа Гэри Кон, не согласный с главы решением Белого дома ввести пошлины на импорт стали и алюминия в США. Одним словом, администрация сыпется.
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отмечает, что Госдепартамента, состоящий казалось бы из сторонников Трампа, республиканцев, далеко не монолитен.
Возьмите любую новость и посмотрите, не только на Госдеп, а вообще на всю администрацию Трампа – они могут и Трамп, и его подчиненные в течение текущей недели делать кардинально противоположные заявления, и эту картину мы можем видеть с момента его избрания. Это несогласованность действий, то есть полный бардак. Это не только непрофессионализм, но еще и показатель глубочайшего кризиса",
- заметил политолог-американист.
Так что, рассчитывать на лояльность Госдепартамента президенту США в случае получения "утечки" из Таиланда было бы, как минимум, недальновидно. В нужный момент, чтобы добить поставленного под угрозу импичмента Трампа, вряд ли глобалисты, в том числе в американской дипломатии, побрезгуют "белорусской рыбкой".
Гасанов Камран

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