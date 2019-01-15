Настя Рыбка подбирается к Дональду Трампу?

Никто не знает, как поведёт себя освобождающаяся через несколько недель из тайской неволи «охотница на олигархов» Настя Рыбка, заявлявшая об имевшемся у неё «компромате» на президента США Трампа и Россию

Автор:

Латышев Сергей

Из таиландского города Паттайя сегодня днём поступили сообщения, имеющие потенциал стать в ближайшие дни мировой сенсацией и внести непредсказуемые элементы в и без того крайне проблемные отношения между США и Россией.

На первый взгляд может показаться, что какая-то Паттайя и молодые лоботрясы из Белоруссии и России, случайно или неслучайно попавшие в руки таиландской фемиды, никак не могут повлиять на отношения между двумя крупнейшими ядерными державами. Как и стать острой головной болью для лидера одной из них. Однако давайте не будем забегать вперёд.

Итак, местный суд приговорил к условным срокам заключения и фактическому заключению, равному уже отбытому сроку, получивших скандальную известность Настю Рыбку (Анастасия Вашукевич), её «секс-гуру» Алекса Лесли (Александра Кириллова) и их шестерых подельников.

Эта тёплая компания, состоящая из российских и белорусских граждан, была арестована в феврале минувшего года по делу о нелегальном «секс-тренинге» в Таиланде.

Настя Рыбка и её подельники неуютно чувствовали себя в таиландской тюрьме, но совсем скоро всё это будет в прошлом. Фото: Sakchai Lalit/AP/TASS

Судебные заседания в Паттайе продлятся ещё несколько дней, однако уже сейчас принимаются меры по депортации осуждённых в Россию и Белоруссию. Все они вначале отрицали предъявленные им таиландскими властями обвинения в работе в стране без разрешения и «создании тайного преступного сообщества и предоставлении услуг сексуального характера». Однако, просидев почти год в следственной тюрьме, молодые люди, в конце концов, признали себя виновными. Следствие по этому делу завершилось ещё в июле. В российском посольстве в Таиланде подтверждают эту информацию.